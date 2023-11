Così Annibale, Cesare e Napoleone possono aiutare i manager e i leader di oggi

Il terzo esempio riguarda Napoleone Bonaparte, incomparabile nell’organizzazione e nell’applicazione dei principi tattici che lo hanno reso famoso: pianificazione combinata con l’adattamento; analisi attenta delle risorse per focalizzarle sugli obiettivi; non perdere tempo, per lasciare margini per fronteggiare gli imprevisti. Grazie alle sue abilità, fronteggiò le alleanze formate dalle monarchie europee per sconfiggerlo. Era meticoloso, si preoccupava dello studio del contesto e dell’avversario, analizzava enormi quantità di dati, possedeva grandi capacità organizzative, non solo in ambito militare. Tuttavia, questo non gli impedì di commettere clamorosi errori, come accadde a Waterloo.

Napoleone offre ai manager molti insegnamenti. Per prima cosa, anche le strategie che hanno funzionato in passato devono essere in parte modificate, se si vuole contare sull’effetto sorpresa. Inoltre, l’eccesso di sicurezza nei propri mezzi, combinato con la sottovalutazione degli avversari, può risultare fatale anche per leader eccellenti. Infine, la scelta di collaboratori che non hanno le caratteristiche del team player (fu così per i tre ufficiali ai quali affidò responsabilità di comando a Waterloo), vanifica il raggiungimento degli obiettivi, così come l’abitudine dei collaboratori a non decidere in quanto chiamati a eseguire le volontà del capo. Un vero leader dovrebbe accompagnare gli altri a esserlo, contribuendo attivamente alla trasformazione delle persone e all’affermazione di leadership diffusa.

* Gianfranco Di Pietro è esperto di Analisi transazionale e di psicologia cognitiva

** Andrea Lipparini è ordinario di Strategia aziendale all’Università di Bologna

