Così app e tecnologie stanno rivoluzionando la vita di bar e ristoranti

Stagione in ripresa per la ristorazione italiana che ha segnato un incremento dell’ospitalità e dei ricavi del settore di 1,2 miliardi nel solo mese di agosto secondo Fipe, nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo del green pass per i locali al chiuso e il calo dei turisti. E per i gestori non è comunque facile destreggiarsi tra le nuove procedure di condotta e igiene, dovendo fare i conti spesso con mancanza di personale e in molti casi con una ormai consolidata attività multicanale (presenza, delivery, take away).

In aiuto possono arrivare le nuove tecnologie, soprattutto in questo periodo di ingressi contingentati, necessità di prenotazioni e igienizzazione, verifica delle certificazioni. Anche se, stando a una ricerca condotta dalla società di servizi finanziari digitali Qonto, negli ultimi dodici mesi, il settore della ristorazione non ha ancora conosciuto quella netta accelerazione verso la digitalizzazione, che è avvenuta, invece, in altri settori: solo i l 37% delle imprese di questo comparto (contro il 44% del totale delle intervistate) ammette di aver introdotto nel proprio business nuovi strumenti digitali.

In effetti, se guardiamo la percentuale di budget che le aziende della ristorazione hanno dichiarato di aver impiegato nell’adozione e implementazione di strumenti digitali nel 2020, notiamo che il 24% di queste ha investito almeno il 10%, e solo l’8% ha superato il 30 per cento.

Il 33 ha dichiarato di aver destinato meno del 5% del budget 2020 agli investimenti in digitalizzazione. Eppure, sembra essere chiara ai più l’urgenza di avviare un processo di trasformazione digitale, pena la perdita di competitività (temuta dal 41% delle imprese del settore intervistate) e di ricavi (24%), maggiori costi di gestione e operativi (20%), e addirittura la non sostenibilità del business nel medio-lungo periodo (10%).

Controlli in digitale: green pass e igiene

Ma l’innovazione in questo campo comunque non si ferma. Per facilitare la gestione della movida nei locali è nata da poco, per esempio, Getfy Board, app che permette la scansione del green pass e gestisce ingressi e prenotazioni. La piattaforma, disponibile sugli store Ios e Android, consente da un lato al cliente di prenotare la propria presenza in un locale, al ristorante o a un evento e pagare direttamente dallo smartphone, e dall’altro all’esercente di monitorare ingressi e uscite, nonché di verificare l’idoneità all’accesso scansionando il green pass, avendo sempre sotto controllo il numero dei presenti al fine di evitare sovraffollamenti e garantire la sicurezza in relazione alla capienza.