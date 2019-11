Così ArcelorMittal ipotizzava a maggio il rischio di restituzione dell’ex Ilva

Il ricarico è praticamente raddoppiato rispetto al 2015, quando era del 20%. Per alcune società, la AM Flat Carbon Europe sopporta anche il rischio di insolvenza dei clienti finali.



Bilancio in perdita

Azionista della società lussemburghese è la AM Global Holding Bis, che in Italia controlla anche la ArcelorMittal Italy Holding insieme ad Arcelor SA.



Il 2018 non è stato un anno positivo per la AM Flat Carbon Europe. Il fatturato netto è stato di 16,3 miliardi di euro, in lieve calo rispetto all'anno precedente, e la perdita si è attestata a 21,7 milioni contro un guadagno di 58,2 nel 2017. A causa del rosso in bilancio, nessuna imposta sugli utili è stata naturalmente versata in Lussemburgo, come era accaduto anche l'anno precedente.



AM Flat Carbon Europe possiede “stabili organizzazioni” in Polonia dal 2011, e in Francia, Spagna e Portogallo dal 2012, ma non in Italia. E questo è uno degli aspetti che Guardia di Finanza e Procura di Milano stanno analizzando.



La centrale di acquisto di ArcelorMittal

Ma da chi acquista l'ex Ilva le materie prime che servono per produrre acciaio? Anche questo è probabilmente uno dei fronti sui quali i magistrati stanno avviando accertamenti.