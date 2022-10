Così la Bce prova a ridurre lo spread al contrario dei titoli tedeschi

Ascolta la versione audio dell'articolo

È una delle grandi distorsioni del mercato europeo dei titoli di Stato. Per certi versi, è anche una delle più grandi ingiustizie finanziarie ai danni dell’Italia e di tutti i Paesi del Sud Europa. Oltre ad essere un rischio per la stabilità finanziaria. Ma le modifiche che la Bce ha annunciato sui prestiti agevolati alle banche (i Tltro) potrebbero contribuire a ridurle: sia le distorsioni, sia le ingiustizie, sia i rischi alla stabilità. Perché le modifiche ai Tltro sono state varate anche per ...