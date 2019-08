Così Bologna è diventata capitale del supercalcolo

A Bologna il silicio è stato sostituito dai big data. Bene immateriale che per essere maneggiato richiede grande potenza di calcolo. «La ricerca – continua Rotolo – si fa con le infrastrutture e con le persone. Spesso l’infrastruttura è un collo di bottiglia. Questo per noi oggi non è più un problema». La svolta è avvenuta al tavolo regionale per i big-data aperto in Conferenza Regione-Università, «quello è stato l’enzima che ha aggregato tutti». È stato così possibile «creare massa critica e attirare fondi e eccellenze». E anche studenti: quest’anno le immatricolazioni sono cresciute del 7,4% rispetto all’anno accademico 2015/2016. Nello stesso periodo gli immatricolati internazionali sono aumentati del 18,3 per cento.

Fatta l’infrastruttura, bisogna fare i data scientist. «Per questo – spiega il prorettore alla ricerca - abbiamo messo in atto misure di reclutamento a livello internazionale. Lo strumento utilizzato è stato quello delle “call for interest”. Le prime risalgono al 2015. Abbiamo ricevuto centinaia di manifestazioni di interesse da più di 30 paesi». Così l’Ateneo ha già reclutato decine di studiosi eccellenti, che arrivano o tornano in Italia per fare ricerca a Bologna. A questi si aggiungono 47 ricercatori approdati all’Alma Mater dall’estero negli ultimi tre anni: 32 studiosi per “chiamata diretta” e 15 vincitori di bandi europei su ricerche di frontiera dell’European Research Council (ERC).

Molto di loro sono attivi nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dei big data. «Oggi – spiega Rotolo – la ricerca applicata in questo ambito è in mano a grandi multinazionali come Google, Facebook, Amazon o Microsoft». Grandi imprese che possono mettere a lavorare centinaia di ingegneri su singoli progetti, dotandoli anche della potenza di calcolo necessaria. Si pensi per esempio a quello che sta facendo Google sull’auto a guida autonoma. «Ma Google – incalza Rotolo - non ha e non potrà mai avere le competenze trasversali che hanno le università: solo nelle università è possibile condurre una ricerca interdisciplinare. E oggi sappiamo che l'intelligenza artificiale si potrà diffondere in modo sostenibile per l’umanità solo se la tecnologia crescerà insieme alle scienze sociali, a quelle della vita, all’etica e in generale in seno alle scienze umanistiche».

Antonino Rotolo è laureato in filosofia, indirizzo logico-epistemologico. L’uomo che indirizza la ricerca dell’Università di Bologna è un esperto di teoria del diritto, logica giuridica, logica deontica, metodi formali per il ragionamento pratico e di intelligenza artificiale applicata al diritto. «Credo – ammette – che il Rettore mi abbia scelto perché so far parlare tra loro letterati, ingegneri, giuristi e imprese: in fondo, fare ricerca vuol dire anche fare politica».

Oggi 20 dei 33 dipartimenti dell’università di Bologna aderiscono al programma di ricerca su big data e intelligenza artificiale. La conferma che Rotolo sa far parlare tra loro anche i mondi della ricerca e quello delle imprese arriva dai dati su terza missione e trasferimento tecnologico: tra il 2016 e il 2018, i ricavi dell’Università per ricerca conto terzi sono cresciuti del 19,8%, passando da 22,6 a 27,1 milioni di euro.