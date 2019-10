Così Brexit inceppa le ruote della Ue

Secondo l’Art. 50.3 Tue, il Regno Unito (durante il periodo di estensione) continua ad essere un membro a tutti gli effetti dell’Ue. Fino a quando non si concluderà la procedura di recesso con il voto finale di Westminster e del Parlamento europeo, esso mantiene gli stessi diritti e obblighi degli altri Stati membri. Tant’è che, come esito della seconda estensione, il Regno Unito ha potuto/dovuto partecipare alle elezioni del Parlamento europeo per eleggere i suoi 73 rappresentanti. Anche se il Consiglio europeo ha stabilito che, quando Brexit avrà luogo, quei 73 parlamentari dovranno essere rimpiazzati da 27 parlamentari, eletti nel frattempo in altri Paesi (e che sono ora in stand-by). Quei 73 parlamentari hanno comunque partecipato all’elezione della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e parteciperanno all’elezione della nuova Commissione.

LEGGI ANCHE / «Giudici e avvocati, gli eroi misconosciuti di Brexit»

Hanno così contribuito (in particolare i parlamentari laburisti e liberali) a dare vita alla nuova maggioranza parlamentare (von der Leyen è stata eletta con uno scarto di appena nove voti), di cui non saranno più responsabili quando dovranno abbandonare il loro seggio. Peraltro, non è affatto scontato che dovranno abbandonare il loro seggio con la conclusione del processo di recesso, in quanto essi rappresentano (in base al Tue) i cittadini europei e non quelli britannici (si veda il numero, appena pubblicato, di European Law Review 5/2019). Ma anche le altre istituzioni comunitarie sono condizionate dalla politica dell’estensione.

Il Regno Unito non ha nominato il suo commissario per la Commissione der Leyen, ma ciò creerà problemi con l’estensione dell’estensione. Il Regno Unito ha deciso di non partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri, ma si è riservato il diritto di parteciparvi quando vengono discusse politiche che sono di suo interesse. Prima di Brexit, il Regno Unito era un Paese che stava dentro con un piede fuori. Dopo Brexit, è un Paese che sta fuori con un piede dentro.

Le conseguenze per l’Ue sono plurime. La Brexit posticipata sta assorbendo le sue energie e il suo tempo, di fatto impedendole di affrontare priorità cruciali, come il quadro finanziario multi annuale, il completamento dell’unione bancaria, la politica di sicurezza. La Brexit posticipata sta spingendo l’Ue verso l’introversione, mentre al suo esterno avvengono grandi trasformazioni, con la crescita di influenza della Russia in Medio Oriente, con il declino di influenza degli Stati Uniti, con la conseguente disarticolazione del sistema di difesa della Nato (incapace di tenere sotto controllo un suo membro, come la Turchia, con pulsioni autoritarie e militaristiche).