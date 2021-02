«Così Bulgari si impegna a combattere il virus. E punta sui giovani talenti» Jean-Christophe Babin, ceo della maison di gioielli e orologi, racconta il progetto Bulgari Virus Free Fund, quelli accelerati dalla pandemia e i prossimi, come l’hotel che aprirà a Roma nel 2022 di Giulia Crivelli

Jean-Christophe Babin era abituato a passare più tempo in aereo che sulla terra ferma, più giorni all’estero che in Italia. La pandemia ha costretto il ceo e presidente di Bulgari a fermarsi. O meglio: Babin corre meno da un aeroporto all’altro e da un Paese all’altro, ma continua a saltare da una riunione all’altra, da una teleconferenza a una videocall. E corre, comunque, per le strade di Roma, la città dove la maison di gioielli è nata, nel 1884, e dove continua ad avere la sede principale.





Jean-Christophe Babin, ceo Bulgari dal 2013

Ogni mattina, prima di andare in ufficio, in Lungotevere Marzio, Babin corre e fotografa piazze, scorci, monumenti. Perché, spiega, «la bellezza della città deserta è ancora più stupefacente del solito. Talmente stupefacente che quando saremo fuori dall’emergenza e i romani torneranno a impadronirsi delle strade e rivedremo i turisti, non ci sembrerà verosimile quello che vediamo ora. Ecco perché scatto molte fotografie, per non dimenticare».

Un anno fa scoppiava la pandemia in Cina. Appena arrivata in Italia, Bulgari fece donazioni all’istituto nazionale per le malattie infettive dell’ospedale Spallanzani di Roma e istituì un fondo internazionale per la ricerca. Per il futuro avete altri progetti?

«In una situazione di emergenza, ogni aiuto serve. Oltre alle donazioni, riconvertimmo subito alcuni stabilimenti alla produzione di disinfettanti, come fecero altre maison di Lvmh (il gruppo francese al quale Bulgari appartiene dal 2011, ndr). Ma bisogna sempre e comunque avere un orizzonte di medio e lungo termine. Vale per tutto e a maggior ragione per la ricerca medica, che ci proietta nel futuro, è sinonimo di speranza, di miglioramento, di progresso. Se non c’è la salute, non c’è futuro. Per nessuno, grandi maison del lusso comprese».

Continuerete a sostenere in particolare la ricerca sui virus?

«Sono ottimista per natura e credo che il futuro possa riservare molte cose positive. Ma non possiamo ignorare gli allarmi lanciati da alcuni scienziati sulla concreta possibilità che il Sars-Cov-2 non sia un caso isolato. Potrebbero arrivare altri virus, altre malattie che dobbiamo imparare a curare. Per questo è nato il Bulgari Virus Free Fund, un programma per supportare istituti di alto profilo come il Jenner Institute dell’università di Oxford, quello, per intenderci, che ha collaborato al vaccino di AstraZeneca, la Rockefeller University di New York e l’istituto Spallanzani, tutti impegnati sulla ricerca di diversi tipi di virus, tra i quali, a Oxford, l’ebola, per il quale non esistono, a oggi, vaccino o cura».

In Bulgari il 62% dei manager internazionali è costituita da donne. La presenza femminile nella ricerca medica invece è molto bassa. Pensate di poterla promuovere?

«Un esempio riguarda proprio la Rockefeller University, istituto di ricerca biomedica leader al mondo, che ha introdotto la Bulgari Women & Science Fellowship in Covid-19 Research, una borsa di studio per promuovere i talenti scientifici femminili del futuro».