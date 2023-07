Così Byd ha costruito i suoi sogni di gloria

Byd è certamente il fenomeno da seguire con maggiore attenzione. Ma non è l’unico. A notevole distanza, con ordini di grandezza delle vendite almeno dieci volte inferiori, viaggiano due marchi elettrici nativi come Nio e Xpeng, alfieri della mobilità tech made in China. E subito dopo c’è anche Zeekr, marchio premium del gruppo Geely, che in Europa controlla Volvo, Polestar e Lotus. Nio, guidata dal ceo William Li (48 anni) e famosa per il suo servizio di ricarica con sostituzione della batteria in pochi minuti, punta sul mercato europeo anche perché la concorrenza sui prezzi in Cina ha compresso i margini, tanto che lo swap della batteria non è più gratuito.

L’obiettivo è raddoppiare le vendite nel 2023 (è il goal anche di Zeekr, fermo a 72mila nel 2022 con l’unico modello 001), superando le 200mila vetture consegnate per tagliare così il nastro del break-even. Nio è nata 9 anni fa a Shanghai. L’ultimo modello atterrato in Europa è la ET5 Touring, una station wagon che vede lievitare il prezzo dai 38mila euro in Cina a quasi 70mila.

Quanto a Xpeng, fresca di un accordo con il Gruppo Volkswagen per la produzione di due modelli in Cina (dove la concorrenza sta mettendo in difficoltà il gigante europeo), ha lanciato nei mesi scorsi nel nord Europa due modelli, la berlina P7 e il suv G9, che sulla base dei prezzi proposti vorrebbero entrare direttamente in concorrenza con Tesla Model 3 e Model Y. Una caratteristica importante: la batteria passa dal 10% all’80% di carica in appena 20 minuti e 100 km di autonomia si ottengono in soli cinque minuti. Quest’anno però le vendite sono in calo. Nell’intero 2022 la casa di Guangzhou ha venduto oltre 120mila vetture.

