Così cambia il bonus 18enni: Carta della cultura con soglia Isee

La protesta delle associazioni

E in effetti da tutte le associazioni che costituiscono il mondo del libro è giunto un appello a rivedere la cancellazione di una misura, messa in campo sei anni fa dal Governo Renzi, che «non solo ha sostenuto il mondo del libro economicamente, ma ha consentito a un Paese che tradizionalmente legge poco di fare enormi passi in avanti. Lo certifica l’Istat: nei primi tre anni il bonus ha permesso una crescita della lettura nella fascia d’età 18-21 anni dal 46,8% al 54%». Di «stupore e forte preoccupazione» parla la Federazione Carta e Grafica con il presidente Emanuele Bona che bolla l’eliminazione del bonus per i 18enni come «non solo priva di ogni visione strategica per lo sviluppo culturale del Paese, ma anche distonica rispetto al bisogno contingente di sostenere la filiera del libro, particolarmente colpita dai rincari dei prezzi della carta».

Si guarda ora alle aperture alla revisione del meccanismo che finora ha visto quei 500 euro all’anno per i 18enni, a valere su una dote di 230 milioni, andare nei prodotti della filiera del libro, seguiti da musica con il 15% circa e il restante 5% suddiviso tra cinema, teatro, danza ed abbonamenti ai quotidiani che occupano una cifra residuale. Le opposizioni hanno subito alzato le barricate puntando l’indice contro il trasferimento di quei 230 milioni a tutta una serie di capitoli fra cui il welfare dei lavoratori dello spettacolo o il fondo per gli operatori dell’editoria e delle librerie, ma anche a favore di «rievocazioni storiche». Con la tagliola delle inammissibilità sono stati stralciati dall’emendamento i commi sul finanziamento delle celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, l’istituzione della «Fondazione Vittoriano» e il fondo di 300mila euro annui per la rievocazione storica de «La Girandola» di Roma.