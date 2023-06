Così le carte da gioco sopravvivono al web

Dal Negro è una realtà tutta italiana nata in seguito all’acquisizione della fabbrica di carte da gioco Prezioso e alla fondazione della Fabbrica carte da giuoco Bennati & Dal Negro Successori Prezioso. Con Teodomiro dal Negro e con l’abolizione dell’imposta sulle carte da gioco, nel 1973, l’azienda inizia una fase di crescita esponenziale: nel 1974, per far fronte all’incremento della domanda, si trasferisce in una nuova e più grande fabbrica a Carbonera, sempre nel Trevigiano.

In questi anni alla produzione di carte si affiancano altri giochi classici come dama, scacchi, backgammon e tria, realizzati in legno da artigiani locali: una produzione che ancora oggi ha mantenute intatte le sue caratteristiche qualitative e artigianali.

Gli inizi degli anni 2000 segnano una nuova fase di crescita: una nuova sede, ancora più grande, e l’acquisizione dei marchi Masenghini e NTP ne fanno la leader nel mercato del gioco professionale, dando anche una spinta alle esportazioni oltre confine.

In questi anni Dal Negro sviluppa una nuova linea di giochi per bambini, espandendo ancora di più il suo target. Oggi, 95 anni anni dopo, a guidare l’azienda è Francesco Dal Negro, nipote di Teodomiro: resta salda la posizione di player di riferimento nel settore non solo delle carte da gioco, ma anche dei giochi da tavolo tradizionali e nella categoria di prodotti Exclusive (fiches, tavoli da gioco pregiati, Valigie Backgammon in legno pregiato o similpelle), che piace a collezionisti e appassionati in tutto il mondo grazie all’alto tasso di artigianato made in Italy.

«Certamente il mondo è cambiato, l’esplosione dei social media ha modificato profondamente le abitudini delle persone, ma, complice anche la pandemia, quella che è rimasta intatta è la voglia di ritrovarsi in famiglia o tra amici per giocare insieme ai giochi di una volta: carte, dama, scacchi tombola, mercante in fiera sono giochi intramontabili che accompagneranno sempre i momenti più gioiosi trascorsi con i propri cari» afferma Mattia Fiore, Digital marketing specialist di Dal Negro.