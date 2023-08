Così la Cina fa saltare l'accordo miliardario fra Intel e Tower

2' di lettura

Era un affare da 5,4 miliardi di dollari, quello raggiunto circa un anno fa fra Intel e il produttore di chip a contratto, Tower Semiconductor. La società americana aveva deciso di acquistare quella israeliana per consolidare la sua posizione da big nel mondo dei chip. Ma nelle ultime ore l'accordo è saltato in quanto le società non sono state in grado di ottenere le necessarie approvazioni normative. E ora Intel dovrà pagare una penale di risoluzione pari a 353 milioni di dollari.

Secondo quanto ...