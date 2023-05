Così la Cina lotta per la ripresa, ma domanda e vendite languono

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Troppo poco per parlare di inversione di tendenza, la produzione industriale cinese è cresciuta del 5,6% ad aprile rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica. Una crescita molto più bassa delle stime degli analisti del 10,9%, ma più alta del 3,9% di marzo. I dati sulle vendite al dettaglio, più deboli del previsto, hanno inoltre mostrato che la spesa dei consumatori, pur avendo registrato un forte rimbalzo quest'anno, è rimasta al di sotto delle aspettative del mercato.



Il calo della domanda

La lenta crescita della produzione industriale è dovuta al fatto che il settore manifatturiero cinese ha continuato a lottare con il calo della domanda locale e internazionale, che a sua volta ha visto il settore contrarsi inaspettatamente ad aprile.

Loading...

Il settore manifatturiero è anche un motore economico chiave per la Cina e indica una ripresa non uniforme nonostante la fine delle misure anti-Covid a dicembre.

La spesa al dettaglio in Cina ha continuato a crescere ma i principali motori economici del Paese, in particolare il settore manifatturiero e quello immobiliare, sono rimasti sotto pressione, preannunciando una ripresa economica disomogenea per quest'anno.

La spesa è cresciuta a un ritmo più lento del previsto fino ad aprile. Le vendite al dettaglio sono salite del 18,4% in aprile, meno delle aspettative di crescita del 21%, ma ben al di sopra dell'aumento del 10,6% registrato a marzo.