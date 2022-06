Così le città intermedie attirano i capitali internazionali: da Torino a Napoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Città che vogliono emergere, puntare a una crescita sostenibile e a una rigenerazione urbana che ne cambi il volto tenendo presente la qualità della vita dei residenti. Ma anche per attirarne di nuovi.

«Negli ultimi cinque anni (2017-2021) in Italia gli investimenti immobiliari corporate hanno mediamente toccato la quota di circa dieci miliardi di euro all’anno (nel 2021 hanno superato i 12 miliardi, ndr) - racconta Paola Ricciardi, managing director di Kroll real estate advisory -. Analizzati dal punto di vista della localizzazione, emerge come Milano insieme a Roma siano le città più attrattive per i player, in quanto le due location hanno assorbito più del 50% dei volumi. La restante parte, ossia il 46%, si riferisce invece alle location italiane definite come “secondarie”, ovvero centri urbani, spesso capoluogo di provincia, caratterizzati da un’attrattività minore, soprattutto per le asset class generaliste (office, living, retail e così via)». Città che però offrono diverse occasioni di investimento e crescita.

Loading...

Asset class per città intermedie

A Venezia e Firenze si registra l’interesse degli investitori nel segmento Hospitality. Bologna, Torino e ancora Firenze sono da diverso tempo nel mirino di player focalizzati sullo sviluppo di residenze in locazione volte a soddisfare la domanda di studenti fuori sede. La logistica è infine una asset class “out-of-town” che privilegia la connessione ai grandi assi infrastrutturali. Come detto, seppur frammentato, il cluster delle città intermedie italiane intercetta significativi volumi di investimento.

Kroll ha condotto una ricerca per identificare le città secondarie di possibile interesse nel medio e lungo periodo. La ricerca prende in esame un campione di 107 città, capoluoghi di provincia e città metropolitane italiane ad esclusione di Milano e Roma, focalizzandosi su sei asset class immobiliari tipicamente «urbane»: living (Multi family, student e senior housing, Hybrid living), health & care, office, logistica (anche last mile) e hospitality. Ed è la crescita di asset class come quella degli studentati, degli hotel, ma anche delle case per anziani che potrà in futuro premiare l’intero territorio.

I fondi in arrivo

«L’iter dei finanziamenti tramite i fondi del Pnrr è già in fase avanzata di implementazione - dice Ricciardi -. In particolare, a gennaio 2022, il settore dell’edilizia ha visto la possibilità di individuare i territori nei quali gli 87,3 miliardi di euro (l’81% del totale) dei complessivi 108 miliardi di euro destinati all’edilizia e al settore immobiliare produrranno effetti in termini di investimenti realizzati».