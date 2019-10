Così il climate change rischia di far esplodere l’Africa e il Sahel

Il malessere che ne deriva alimenta l'insofferenza per i governi locali e il senso di marginalizzazione rispetto agli interessi delle autorità. In paesi come Mali, Burkina Faso e Niger si sta assistendo da anni alla rinascita di cellule terroristiche, soprattutto jihadiste, capaci di guadagnare consenso nelle comunità locali come alternativa ai politici «corrotti» (o assenti) e alle presenza ingombrante dei «crociati francesi» nelle sue ex colonie. La violenza dei miliziani ha mietuto oltre 1.100 vittime nel solo Burkina Faso nell'arco del 2019, sommandosi ai conflitti che si accendono fra agricoltori e pastori per l’utilizzo dei territori ancora in salvo dalla desertificazione. «Gli effetti del climate change stanno sicuramente avendo qualche effetto sui conflitti e il problema generale della sicurezza nella regione – spiega Schraven - Soprattutto i conflitti fra pastori e contadini, come quelli che esplodono in Nigeria, hanno una componente legata al climate change».



La bomba a orologeria di siccità, terrore e demografia

Si potrebbe pensare che la via di uscita siano le migrazioni, vista la vicinanza relativa al Mediterraneo. Non è così. La povertà estrema del Sahel impedisce a larghissime fette della popolazione di affrontare le spese per spostarsi a nord, o addirittura all'interno della regione, venendo meno anche a quei flussi di micro-mobilità che si erano sempre legati all'andamento stagionale dell'agricoltura. In compenso paesi come il Burkina Faso stanno diventando frontiere di transito per migranti di altre nazioni, diretti a sud e a nord per sfuggire alle violenze e alla siccità che sta prosciugando una fonte di reddito già precaria. «Le migrazioni dal Sahel sono praticamente nulle. Invece è diventata una zona di transito, con tutte le tensioni che si possono creare in un contesto messo sotto una pressione simile», dice Bernardo Venturi dell'Istituto affari internazionali, un centro di ricerca. Gli abitanti restano così intrappolati in un territorio sempre meno fertile, in balìa della sua instabilità e di una esplosione demografica che sta facendo lievitare la popolazione locale a ritmi anche superiori alla media del Continente.

Secondo un report dell'Instituto Español de Estudios Estratégicos, un centro di ricerca del ministero della Difesa spagnolo, il tasso di fertilità nella regione del Sahel viaggia su una media di 4,9 figli a donna, con picchi di 7,1 figli nel Niger. La combinazione dei tre fattori sta creando un contesto esplosivo, con effetti su lungo termine che non possono che ricadere anche l’Europa e sul paese più coinvolto nell'area, la Francia. Non ci sono i presupposti per immaginare un esodo di massa verso il Vecchio Continente, arginato proprio dalla capacità di spesa minima delle popolazioni della zona. Ma non è rassicurante la crescita di una regione gonfia di tensioni sociali a poche ore dal Mediterraneo, abbandonata a se stessa e alla proliferazione di cellule terroristiche di ispirazione anti-europee.

Da qui le iniziative europee già dispiegate nell’area, anche se quasi sempre sotto forma di operazioni rivolte al contrasto militare delle tensioni terroristiche come la missione francese Barkhan o il sostegno al G5 Sahel, l'alleanza securitaria siglata da Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger con il sostegno europeo alle spalle. C'è ancora poco per lo sviluppo economico e l’investimento sulle opportunità che emergono anche dalle situazioni di crisi, incluso il climate change. «Il limite è che si tratta sempre di un approccio “emergenziale”, rivolto alla dimensione securitaria – fa notare Venturi – Non di un approccio integrato e di lungo corso, come servirebbe, e servirebbe in fretta».