Così la comunicazione condiziona la volontà di vaccinarsi

In merito all'intenzione di vaccinarsi il confronto tra l'Italia e la media degli altri paesi è stato analizzato su tre variabili: atteggiamenti nei confronti dei vaccini, intenzione di vaccinarsi, effettivi comportamenti relativi alle vaccinazioni e l'Italia presenta valori più bassi su tutte le tre variabili, e in particolar modo sulla volontà di attuare comportamenti effettivi per vaccinarsi.

“Il vaccino rappresenta l'unica via di uscita a questa situazione”, ha detto il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Andrea Costa che ha aggiunto: “La pandemia ha messo in evidenza come sia fondamentale una nuova comunicazione: più di tanta informazione serve una buona informazione. Per quanto riguarda il Governo Draghi si è data una discontinuità rispetto a quanto è stato fatto prima anche in relazione alle tempistiche. Draghi è stato un esempio di comunicazione più sobria e puntuale. Una comunicazione politica fatta di contrapposizioni – ha proseguito Costa - alimenta confusione e disagio e procura danni a lungo termine. La contrapposizione di comunicazione per quanto riguarda ad esempio aperture e chiusure non fa bene al Paese. Una cattiva comunicazione alimenta solo la tensione e il disorientamento nei cittadini”.

La ricerca ICCH conferma che la credibilità delle news gioca un ruolo fondamentale nell'intenzione di vaccinarsi. La news credibility è definita da tre dimensioni: un'informazione onesta, bilanciata e puntuale. La correlazione è forte tra tutti e tre gli elementi della news credibility e l'intenzione a vaccinarsi. In particolare, al crescere della percezione di un'informazione come onesta, bilanciata e puntuale cresce l'intenzione a vaccinarsi.

“Comunicare non è una cosa che abbiamo innata: molto può essere insegnato”, ha detto Mario Montorsi, Rettore Humanitas University. “Discutere è certamente un modo di crescere, forse avremmo dovuto controllarlo meglio, senza arrivare al caso della Svizzera dove la voce scientifica è una sola”. “La comunicazione deve avere sempre un obiettivo: deve creare la fiducia nell'efficacia e nella sicurezza sul vaccino; creare un ecosistema positivo coinvolgendo la finanza e i vari business e supportare l'allineamento internazionale che si scontra con il nazionalismo vaccinale”, ha aggiunto Rupert Younger, Direttore dell'Oxford Centre for Corporate Reputation in collegamento da Oxford.

La componente internazionale è uno degli aspetti caratterizzanti l'International Corporate Communication Hub (ICCH) che è il primo Osservatorio internazionale sulla comunicazione corporate e istituzionale, come ha detto Stefano Lucchini, presidente Advisory Board ICCH.