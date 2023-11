Così la corsa agli Esg coinvolge i gruppi cinesi dell’automotive

Anche Chery, altra big a controllo statale che in Italia opera in partnership con il brand DR, punta a farsi largo in Europa. Entro la fine del 2025 lancerà tre suv a prezzi iper competitivi con differenti motorizzazioni a marchio Chery, Omada e Jaecoo. La società di Wuhu è alla ricerca di un sito industriale per produrre nel Vecchio continente e comunque nel 2024 punta a raddoppiare le esportazioni (già 450mila unità di cui 122mila in Europa nel 2023, dati S&P Global Ratings). Infine anche Great Wall vuole la sua fabbrica in Europa e la scelta cadrà su Germania, ancora Ungheria o Repubblica Ceca.

Ecco spiegato come l’industria cinese dell’auto (tra i migliori esempi Geely e Li Auto) sia salita sul treno dell’Esg, che in Cina ha iniziato a correre veloce negli ultimi 3-4 anni. Anche perché l’export potrebbe in prospettiva essere frenato dal giro di vite di Bruxelles - il cosiddetto Carbon border adjustment mechanism (Cbam) - che partirà del 2026 e inizialmente non dovrebbe comunque pesare più del 3% in settori come acciaio, alluminio, fertilizzanti e cemento.

Nell’automotive la barriera principale, in realtà, potrebbe venire da un aumento dei dazi dal 10 al 27,5% se l’indagine avviata da Bruxelles in ottobre dovesse appurare l’esistenza di aiuti di stato tali da alterare gli equilibri del mercato. La Cina conta soprattutto su un fattore, però: ogni scelta protezionista dovrà confrontarsi con la realtà. Nel 2022 il bilancio del commercio Ue ha toccato un record: 865 miliardi di euro. Ma con un deficit di quasi 400 miliardi. L’integrazione tra aziende europee e cinesi e la struttura della supply chain in caso di de-risking o addirittura decoupling sarebbero messe a rischio, aprendo scenari imprevedibili.

