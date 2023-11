Così Corte Suprema e Consob indiana regalano un rimbalzo ai titoli Adani

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le società del Gruppo Adani ieri hanno vissuto una giornata campale al termine della quale la loro capitalizzazione di Borsa è cresciuta complessivamente di circa 15 miliardi di dollari. Per la conglomerata dell’imprenditore più vicino al primo ministro indiano Narendra Modi si tratta della migliore seduta borsistica da quando, lo scorso 24 gennaio, lo short seller americano Hindenburg Research pubblicò un dettagliato report in cui accusava il gruppo di gravi irregolarità contabili e di manipolare il valore dei suoi titoli.

Martedì, a fine seduta del National Stock Exchange, la capofila del gruppo Adani Enterprises ha chiuso a +9,19%, Adani Energy Solutions a +20%, Adani Ports and Special Economic Zone a +5,65%, Adani Power a +12,76%, Adani Green Energy +13,55%, Adani Total Gas a +19,99%, Adani Wilmar a +9,99 per cento.

Loading...

Dietro la fiammata, giunta dopo una pausa delle contrattazioni di tre giorni legata alle celebrazioni, lunedì, di una festività religiosa, sembrano esserci due fattori: un’udienza della Corte Suprema giudicata favorevole al gruppo e il successivo “short squeeze”, segno che su Adani continuavano a esserci posizioni corte.

Ricorsi respinti

Nel corso dell’udienza, i giudici hanno risposto a una serie di ricorsi presentati nei giorni scorsi, respingendo la richiesta di avviare una propria indagine nella vicenda, spiegando che è il Securities and Exchange Board of India, o Sebi, l’organismo deputato a svolgere quel compito e che non sarebbe corretto istituire uno Special investigation team. I giudici hanno anche respinto le accuse di conflitto d’interesse indirizzate verso alcuni membri del Comitato di esperti incaricato dalla Corte medesima di seguire la vicenda.

La Sebi avrebbe dovuto presentare i risultati della sua indagine lo scorso 14 agosto, ma aveva informato la Corte che stava incontrando difficoltà a reperire informazioni in cinque paradisi fiscali coinvolti nella vicenda. Venerdì i suoi rappresentanti hanno detto che l’organismo di vigilanza ha concluso le indagini su 22 delle 24 accuse rivolte al Gruppo Adani su cui era stato incaricato di indagare e non necessiterà di una nuova proroga per portare a termine la sua indagine.