Così il Covid ha fatto scoprire al bitcoin una vocazione da oro digitale

«Il bitcoin è destinato a durare a lungo e potrebbe un giorno rimpiazzare l'oro». A pronunciare questa parole non è un giovane nerd appassionato di blockchain ma nientemeno che Rick Rieder, ossia il capo investimenti di Blackrock. Stiamo parlando del primo asset manager al mondo con oltre 7400 miliardi di dollari in gestione. Dichiarazioni di questo tipo da parte di esponenti di spicco della finanza mainstream sarebbero state impensabili fino a pochi anni fa e questo ci da anche la misure di come sia cambiata la percezione delle criptovalute da parte degli investitori istituzionali.

Ma non sono solo i colossi dell'industria del risparmio a guardare con interesse ma anche i piccoli risparmiatori la cui domanda di bitcoin è cresciuta molto ed è probabile che continui a farlo. Anche in ragione della maggiore facilità di approccio a questo tipo di investimento. Da questo punto di vista l'annuncio di Paypal, colosso dei pagamenti digitali, di un servizio di compravendita e deposito di criptovalute rappresenta da molti punti di vista uno spartiacque. E in prospettiva ha il potenziale di far aumentare molto il volume di traffico. E non è un caso se dall'annuncio, fatto il 21 di ottobre ad oggi, il bitcoin abbia guadagnato il 58 per cento.

Nelle intenzioni del suo creatore, il misterioso satoshi Nakamoto, il bitcoin avrebbe dovuto diventare uno strumento di pagamento alternativo alle valute tradizionali. Così non è stato per via dell'eccessiva volatilità. Nel frattempo ha scoperto una nuova funzione: quella di riserva di valore. Esattamente come storicamente è stato l'oro finora. Ma quali sono i punti in comune tra oro e bitcoin e perché la pandemia ha fatto scoprire alla criptovaluta una vocazione da bene rifugio? E perché nell’anno della pandemia il bitcoin è tornato sui massimi? Ne parliamo nella nuova puntata di Market Mover, il podcast del Sole 24 Ore che vi racconta le notizie che muovono i mercati.

