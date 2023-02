Così le culture del lavoro sono diventate un caleidoscopio sociale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le analisi sul lavoro, nella discussione pubblica, si concentrano in modo pressoché esclusivo sulle questioni giuridiche e, di conseguenza, politico-sindacali. Così, però, si perde totalmente di vista una dimensione fondamentale: le aspettative delle persone verso il lavoro, i valori a esso attribuiti, come lo vorrebbero vivere, a quali condizioni. Già nei decenni precedenti sono avvenute modificazioni strutturali grazie all’avvento delle nuove tecnologie: mutamenti spesso radicali che hanno toccato la vita dei lavoratori e le imprese. Ora, la diffusione della Quarta rivoluzione industriale con i suoi processi digitali, l’interazione uomo-macchina (che apprende) interviene sulle mansioni, sui profili professionali e sulle competenze necessarie. Si sta aprendo un nuovo orizzonte per il lavoro o, meglio, per i lavori. Inevitabilmente, questi processi si accompagnano a un altro piano, meno esplorato, eppure fondamentale: le culture del lavoro. Una recente ricerca sulla popolazione italiana (Community Research&Analysis per Federmeccanica), ha esplorato se e come l’idea del lavoro sia mutata nella popolazione, fra le generazioni e i generi.

Un primo aspetto è che non esiste «una» cultura del lavoro, ma siamo in presenza di un «caleidoscopio» di dimensioni tale da definire una pluralità di culture. Dimensioni che si mescolano in misura diversa a seconda di età, condizioni sociali, genere ed esperienza lavorativa. Talvolta in modo che un tempo avremo potuto considerare antitetico, ma che oggi invece presenta mescolanze inedite, dove i confini tradizionali vengono superati e amalgamati.

Un esempio eclatante di questo mix riguarda le generazioni più giovani: esprimono un’idea di lavoro volta a interpretarlo come un «percorso» di carriera, fatto di opportunità di crescita professionale e di mobilità, meno legato a un «posto» fisico di lavoro. Nello stesso tempo, però, più degli adulti ritengono di coinvolgersi negli ambienti di lavoro e si attendono di esserlo, di voler contribuire agli obiettivi dell’impresa in cui sono inseriti. Una sorta di «identificazione in movimento».

Un secondo aspetto attiene ai valori simbolici attribuiti al lavoro. Ciò che conta in misura maggiore nella scelta di un’occupazione sono gli aspetti considerati «immateriali» (work-life balance, l’attenzione delle imprese al sociale), rispetto a quelli «strumentali» (benefit e incentivi economici, vicinanza a casa del lavoro, poter lavorare da casa). Ciò non significa che non si presti più attenzione al salario, alla sicurezza del e nel posto di lavoro. Che, anzi, quest’ultime risultano al primo posto dei criteri nella scelta di un’occupazione.

Tuttavia, gli aspetti soft hanno un peso e una valenza che complessivamente supera quelli considerati hard. Al punto tale che, a parità di condizione, i primi diventano discriminanti nella scelta di un’occupazione. Tanto che oggi il lavoro perde la caratteristica di «necessità» e diventa in misura crescente una «scelta».