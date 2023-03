Così i data center energivori di TikTok rallentano la produzione di munizioni in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Può un social network - in particolare TikTok - bloccare l’attività di uno dei maggiori produttori europei di munizioni? La risposta è sì. E no, non c’entrano niente i balletti o i potenziali appelli degli influencer. C’entra piuttosto l’energia elettrica consumata dai data center del colosso di ByteDance.

La storia, del tutto singolare, la racconta il Financial Times. Ed è quella di Nammo, società norvegese (con una partecipazione della Finlandia) che sta riscontrando problemi di rete presso il suo...