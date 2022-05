Così due edifici cambieranno le Cinque vie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una ferita di Milano che verrà presto sanata. Ancora una volta portando in città case di alto livello, di cui i clienti internazionali o di ritorno da Londra dopo la Brexit hanno fame. Nel quartiere delle “Cinque vie”, sito storico di Milano, partiranno a breve due interventi di ricostruzione promossi dallo sviluppatore immobiliare Federico Consolandi portando a termine la riqualificazione della via del Bollo prevista da tempo dal piano convenzionato di ricostruzione del Centro Storico.

A due passi da via Torino, le Cinque vie da cui il quartiere prende il nome sono via del Bollo, via Bocchetto, via Santa Marta, via Santa Maria Fulcorina e via S. Maria Podone. Una zona dove si respira ancora, in parte, la vecchia Milano. Anche se nel tempo l’area ha perso i negozi storici.

Si tratta di due edifici residenziali con negozi al piano terra che colmano i vuoti lasciati dai bombardamenti del 1943 e ricostituiscono gli angoli su via Santa Marta e via Zecca Vecchia completando il fronte di via del Bollo e dando forma alle prospettive urbane dell’isolato in rapporto appunto con lo slargo delle “Cinque vie” e con Piazza San Sepolcro. L’edificio di Santa Marta 1 si sviluppa su un lotto di 247 mq ed ha cinque livelli fuori terra con al piano terra un locale commerciale di 118 mq, l’edificio di Zecca Vecchia 2 si sviluppa su un lotto di 247 mq ed ha tre livelli fuori terra con al piano terra un locale commerciale di 125 mq e giardino di 117 mq. Attualmente sono in corso gli scavi archeologici sotto il controllo della Soprintendenza e le opere per la messa in sicurezza del perimetro dei fabbricati e dello scavo.

L’area è un centro che ha una forte valenza storica per la città. Il nome deriva dalla forma a stella dell’incrocio di queste vie, un quartiere che esisteva già in epoca romana. In epoca medievale ospitava invece il mercato.

I nuovi edifici, che Il Sole24 Ore è in grado di anticipare, sono progettati dallo studio milanese Arassociati e definiti per rispettare lotti e volumi preesistenti adeguandosi alle altezze originali. La forma sarà moderna ma non aggressiva rispetto al contesto. Entrambi gli interventi, come nelle architetture di Caccia Dominioni e Magistretti presenti in zona, proporranno un'alternanza tra intonaci e parti lapidee nelle tonalità chiare con serramenti in legno a tutt’altezza che sottolineano la spazialità interna delle unità residenziali affacciandosi sullo spazio pubblico propria dell'evoluzione del Centro Storico.