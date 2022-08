Così è più facile l’accesso alle risorse finanziarie e le idee sono validate

Il settore è giunto al punto di svolta e ora è chiamato a giocarsi la partita della raccolta a livello internazionale. Alcune piattaforme lo hanno già fatto con un faticoso iter burocratico e hanno raccolto capitali da investitori stranieri. Il passaggio cruciale ora sta nella effettiva applicazione in Italia del Regolamento Europeo (2020/1503) relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding . Questa norma - entrata in vigore il 10 novembre 2021 - apre delle prospettive interessanti a livello internazionale sia per gli operatori (le piattaforme) sia per le imprese, sia per gli investitori. In particolare le aziende potranno accedere alla possibilità di raccogliere capitali non più solo in Italia ma in tutta l’Unione Europea.

A questo importante appuntamento l’Italia che, va ricordato, è stato il primo paese europeo a darsi una normativa di settore nel 2014, arriva in ritardo: mentre nei giorni scorsi la Commissione Europea ha esteso di altri 12 mesi il periodo transitorio per le piattaforme di crowdfunding esistenti posticipando alla data del 10 novembre 2023 il termine ultimo entro il quale ottenere l’autorizzazione europea, in Italia la situazione è sospesa dal fatto che non è ancora stata nominata l’autorità competente (potrebbe anche essere Consob) per il rilascio delle autorizzazioni. Un passo obbligato, già compiuto dai principali paesi europei, senza il quale il settore rischia di essere svantaggiato nella competizione europea su larga scala.

Infine c’è un altro aspetto potenziale da sottolineare per le aziende. Sinora poche hanno colto l’opportunità, attraverso le piattaforme di crowdfunding, di emettere minibond, strumenti riservati alle aziende non quotate, che possono reperire fondi dagli investitori fornendo in cambio titoli di credito in favore di chi desidera credere nel loro progetto. Ora secondo il regolamento europeo offre le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, con conseguente allargamento delle possibilità di raccolta.