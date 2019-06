Così i gestori eliminavano le tracce sugli smartphone di Angelo Mincuzzi

5' di lettura

Quello che vedete nella foto in basso è un innocuo apparecchio che si trova legalmente in commercio. È comodo da tenere in una mano e da utilizzare, ma soprattutto si può facilmente riporre in un cassetto sicuro, magari chiuso a chiave. La scatolina grigia è una memoria al cui interno si può inserire la Sim card prelevata dal proprio smartphone. Basta schiacciare un pulsante e la scatoletta magica copia in pochi secondi tutti i dati memorizzati nella Sim. Numeri di telefono della rubrica, indirizzi, email e qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda. Una normale operazione di backup per essere sicuri di non perdere nessun dato se, per caso fortuito, lo smartphone andasse smarrito o fosse rubato.

L’apparecchio di backup telefonico usato in Ubs

L'apparecchio era in dotazione ad alcuni gestori patrimoniali della sede svizzera di Ubs che si recavano in Francia per procacciare, senza autorizzazione, i patrimoni dei ricchi imprenditori e uomini d'affari d'Oltralpe. Gran parte di quei soldi, naturalmente, non erano dichiarati al Fisco francese. Ecco perché lo scorso 20 febbraio i giudici di Parigi hanno condannato Ubs e hanno sentenziato che l'istituto dovrà pagare 3,7 miliardi di euro per frode fiscale aggravata dal riciclaggio, ai quali si aggiungono altri 800 milioni che dovrà versare come risarcimento allo Stato francese: in tutto fanno 4,5 miliardi di euro. Cose mai viste nel Vecchio continente.

La confezione dell’apparecchio utilizzato in Ubs

Ubs respinge le accuse in Francia

Ubs ha naturalmente annunciato che presenterà appello, visto che respinge con forza ogni accusa, ma intanto i giudici hanno riconosciuto la banca colpevole di aver aiutato alcuni clienti francesi ad eludere le tasse tra il 2004 e il 2012 e riciclarne i proventi. Ubs non è nuova a sanzioni del genere. Il processo francese, infatti, segue un caso simile negli Stati Uniti, dove la banca svizzera ha accettato un accordo da 780 milioni di euro nel 2009, e in Germania, dove ha accettato una multa di 300 milioni di euro nel 2014. La filiale francese del gruppo svizzero, Ubs France, è stata multata per 15 milioni di euro per complicità negli stessi fatti.

Ora, l'innocuo apparecchio che memorizza i dati dello smartphone potrebbe anche essere stato utilizzato in maniera scorretta da alcuni gestori patrimoniali che si recavano in Francia, in modo da eliminare dal loro telefonino ogni informazione sui possibili clienti. Una sicurezza nel caso fossero incappati in controlli da parte dei terribili agenti del servizio di intelligence del Fisco francese.

Forse, perché di questo non c'è certezza. Anche se, come ha raccontato l'ex banchiere di Ubs, Bradley Birkenfeld, agli uomini dell'Internal revenue service americano (gli agenti del Fisco, quelli famosi per aver arrestato Al Capone), gli stratagemmi utilizzati per cercare illegalmente nuovi patrimoni da investire erano all'ordine del giorno in Ubs. Birkenfeld, per esempio, era arrivato a nascondere in un tubetto di dentifricio alcuni diamanti destinati ai un suo facoltoso cliente cittadino americano.