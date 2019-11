Così il green è diventato il nuovo trend di Lorenzo Dornetti

(Maksim Pasko - stock.adobe.com)

3' di lettura

Nel modo fashion si è sempre aderito alla regola che il “colore nero” fosse perfetto per ogni occasione. Oggi, sarebbe meglio sostituirlo con il colore verde. Siamo di fronte ad un cambio reale di prospettiva, un diverso modo di pensare o è solo una moda?

Dall'accordo di Parigi del 2015, i top brand del mondo hanno aderito massivamente per ridurre l'impatto ambientale. La cosa interessante è che iniziano a fare a gara per anticipare i tempi rispetto agli obbiettivi. Amazon, ad esempio, ha dichiarato di voler raggiungere 10 anni prima i target, con un comunicato stampa intitolato: “Amazon si veste di verde”. Secondo Ismea, gli scaffali dell'ecosostenibile sono quadruplicati nei supermercati, con un +247% negli ultimi 5 anni. Una variazione significativa nelle preferenze nel carrello della spesa. Gli attori di Hollywood e le popstar fanno a gara per patrocinare iniziative verdi. Il fenomeno mediatico “Thunberg” è cosi prorompente da non avere uguali. Si possono citare migliaia di esempi per indicare come l'attenzione al “green” sia oggi dominante.

Come legge il fenomeno la Neurovendita? Il campo di applicazione delle neuroscienze ai fenomeni commerciali. Il “green” è un “brand”. Un brand primario, di categoria superiore. L'idea verde abbraccia e caratterizza, conferisce una nuova vita agli altri “brand” esistenti. L'essere verde permette ai marchi di poter valorizzare le loro caratteristiche, in assenza di questo “bollino verde”, l'identità di marca non viene considerata dal consumatore.

Serve un passo indietro. Un brand per il cervello è un magnete emotivo. Quando un concetto diventa brand, l'idea diventa prima nella mente e guida in maniera inconsapevole i comportamenti. Come un concetto diventa un brand nel cervello?

Occorrono 9 anni per costruire un brand. Una decina di anni fa, le tematiche di sostenibilità ambientale interessavano una nicchia di persone. Oggi è un mantra di massa, a cui la maggioranza aderisce.