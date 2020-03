Così Gruppo 3M ha incrementato la produzione di dispositivi di protezione in ogni stabilimento nel mondo di Marc Routier *

Gentile Direttore,

come managing director di 3M in Italia vorrei dare il mio contributo per fare chiarezza sulla situazione dei dispositivi di protezione personale in questo periodo di emergenza.

Il Gruppo 3M - leader al mondo dei dispositivi di protezione individuale tra cui respiratori, tute, occhiali e cuffie - fin dall'esordio dell'epidemia ha incrementato la produzione di dispositivi di protezione in ogni stabilimento nel mondo con l'obiettivo di soddisfare una domanda in decisa crescita. Consci della responsabilità e dell'importanza di assicurare una protezione il più possibile diffusa, tutti gli stabilimenti produttivi interessati stanno lavorando incessantemente.



In tutto il mondo stiamo dando prioritariamente supporto ai servizi a tutela della salute pubblica, secondo le disposizioni governative.

In Italia è stato disposto che gli ordini di acquisto della Protezione Civile e di alcune altre Istituzioni abbiano la priorità rispetto ad altre richieste.



Gli sforzi che 3M sta mettendo in essere fin dagli esordi dell'epidemia in Italia hanno permesso di soddisfare, al massimo delle nostre capacità, alcune importanti richieste di Ospedali, Protezione Civile ed enti impegnati nei servizi essenziali.



L'azienda ha mantenuto le politiche commerciali alla situazione pre-Coronavirus ed ha lasciato invariati i prezzi dei prodotti. Però, non vendendo prodotti al consumo, non ha possibilità di controllare i prezzi di rivendita applicati ai clienti finali.