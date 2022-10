Così Huawei rilancia sullo smartphone 5G (e aggira le sanzioni Usa)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Andare oltre le sanzioni statunitensi e riconquistare quote di mercato. È mirando a questo obiettivo che Huawei punta a dare battaglia nel mercato degli smartphone 5G. E al problema determinato dal ban Usa il colosso cinese delle telecomunicazioni starebbe cercando far fronte con una produzione in proprio o comunque locale dei microchip alla base dell’attività di smartphone e device Huawei.

Insomma un rilancio nonostante le sanzioni statunitensi di cui ha scritto anche il Financial Times. Tutto questo...