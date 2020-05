«Così Huawei scommette sull’Italia: via a nuovi investimenti» Thomas Miao, ceo del gruppo in Italia: «Entro la fine dell’anno un centro per l’innovazione che potrebbe presto essere raddoppiato» di Andrea Biondi

(IMAGOECONOMICA)

3' di lettura

Huawei è pronta a scommettere sull’Italia, con nuovi investimenti. «In Italia vogliamo contribuire a velocizzare la digital transformation, l’introduzione del 5G e dell’intelligenza artificiale», spiega al Sole 24 Ore il ceo di Huawei Italia, Thomas Miao.

È così che il colosso di Shenzhen della telefonia e delle reti di Tlc, avvierà «entro la fine dell’anno un centro per l’innovazione, ma che potrebbe raddoppiare, dedicato all’intelligenza artificiale, che utilizzeremo a livello europeo». L’investimento «iniziale sarà fra i 5 e i 10 milioni», con sforzo congiunto di un ecosistema fatto di Università e altri soggetti, con l’impiego all’inizio di «50-100 persone» e sedi in due delle regioni «fra Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia».

Leggi anche Coronavirus: Huawei si offre per collegare in cloud gli ospedali italiani

Si dice pronta a ripartire Huawei in Italia che considera un Paese centrale nella sua strategia europea. E se questi due centri dovessero prendere il giusto abbrivio, il colosso cinese ha messo in previsione anche di dar vita a «una parte di local manufacturing»: uno sbocco produttivo. Si tratterebbe di una svolta non da poco. Anche per il momento storico che l’azienda sta vivendo, sempre in pieno scontro con gli Usa e, dall’altra parte, come tutti alle prese con l’emergenza coronavirus che sta impattando sull’attività. «Potremo ripartire solo quando come tutti avremo risposte sui fronti del tracciamento, dei test e dei trattamenti. Sulla app attendiamo che arrivi la soluzione prevista dal Governo. Poi ci sarà anche da porre grande attenzione alle fasi successive, di test e di trattamento per le quali esistono soluzioni e vanno utilizzate. Noi stessi ne abbiamo varie.

A cosa si riferisce?

Una nostra soluzione, ad esempio, è quella dell’“Artificial intelligence più dottore”, già in uso presso l’ospedale Cotugno di Napoli e a Trieste, per la verifica di lesioni dalle tac polmonari, con accuratezza al 96% e abbattendo il tempo dell’analisi da 15 a 2 minuti. Abbiamo anche una soluzione per la misurazione della temperatura, contactless, in grado di effettuare in un’ora 46mila misurazioni della temperatura. In ambienti affollati quindi e con accuratezza. Quanto alla parte di cure, ambulanze con 5G permettono di mandare dati in tempo reale all’ospedale per anticipare tempi e guidare chi fa il primo intervento. La soluzione ce l’abbiamo pronta, ma lo sviluppo del 5G in Italia ancora non lo permette.