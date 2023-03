Così il crack della SVB ha ridotto le attese di rialzi dei tassi Fed

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il dilemma, per la Federal Reserve, era sempre stato uno solo: alzare i tassi in maniera aggressiva per sconfiggere l’inflazione, oppure farlo in modo più dolce per evitare la recessione? A questa domanda il presidente Jerome Powell aveva sempre risposto che l’inflazione è la priorità, anche a costo di causare una recessione. Ma ora per lui e i suoi colleghi la posta in gioco potrebbe diventare più alta. Perché il dilemma non è più tra inflazione e recessione, ma tra inflazione e crisi finanziaria...