Così le imprese di Bergamo affrontano l’emergenza. Gori: chiudere tutto come a Ferragosto

Gori: servono soluzioni radicali

Dal Comune, intanto, arriva l'invito a soluzioni radicali. «Se si vuole davvero fermare la diffusione del virus e fare in modo che tutto ciò finisca senza troppi disastri e senza troppe vittime – dice il sindaco di Bergamo Giorgio Gori al Sole 24 Ore - dobbiamo prendere delle decisioni molto radicali. Alcune le ha prese il governo, ma secondo me dobbiamo andare oltre le disposizioni dell'esecutivo chiedendo alle imprese, da quelle più grandi a quelle più piccole, al singolo negozio, di fermarsi in modo da evitare di incentivare i movimenti e gli incontri tra i nostri cittadini». E ancora: «Così come siamo capaci in Italia di fermarci a cavallo di Ferragosto per due settimane, quando si bloccano completamente imprese, negozi, uffici, dove è tutto chiuso e si va avanti lo stesso – prosegue Gori - così dobbiamo fare adesso. E' questo lo scatto in più che ancora manca per provare davvero a fermare la diffusione del virus. Del resto le proiezioni in questi giorni sono veramente da brivido».



Secondo il Comune sono circa 800 i negozi tra il centro e la città alta che hanno deciso in autonomia di chiudere, per un periodo che va da una a tre settimane, fino al 3 aprile, la data fissato dal decreto per le misure di contenimento del virus, prima nella zona “arancione”, poi estese in tutto il Paese. La città è semideserta: anche a funicolare che collega Bergamo bassa con la parte alta della città è chiusa. E sono contingentati (massimo 10 persone) gli ingressi per il cimitero monumentale e per quelli periferici di Grumello del Piano e Colognola.



Il punto sul contagio

È da venerdì 6 marzo che gli occhi sono puntati su questa provincia, quando il consueto bollettino dell'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha annunciato che i casi registrati avevano raggiunto quota 683, 86 in più rispetto al giorno precedente. La situazione peggiora di ora in ora. Tra sabato 7 e domenica 8 Bergamo è diventata la città con più casi di infezione, superando Lodi: i 761 di sabato sono diventati 997 domenica.

Lunedì 9 marzo un'altra doccia gelata: il numero dei pazienti risultati positivi al tampone ha raggiunto quota 1.245: 258 in più rispetto al giorno prima. Gli ospedali sono al collasso. Mancano risorse, strumentazione e spazi per gestire l'aumento dell'afflusso, in particolare al pomeriggio, quando il termometro sale e in media 20-40 persone al giorno si riversano sul pronto soccorso dell'ospedale Giovanni XXIII lamentando febbre e difficoltà respiratorie. Tutto lo spazio viene utilizzato, con magazzini e corridoi attrezzati con letti per gestire l'emergenza.



Una piccola distrazione per gli appassionati di calcio arriverà stasera. L'Atalanta scende in campo a Valencia per la Champions. «Ma non organizzate serate con amici. Vediamola ciascuno a casa propria». Nemmeno la fede calcistica è immune al coronavirus.