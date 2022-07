Così Iride monitorerà tutte le emergenze

Il punto è che la costruzione dei vari satelliti che comporranno la costellazione, quanti e quali è ancora da decidere, sarà una palestra per mettere a punto la produzione quasi in serie, con lo sviluppo di un know how indispensabile per sostenere le sfide, sempre più ardue, del mercato globale.

Certamente una delle piattaforme di partenza sarà Platino, sviluppata su un progetto dell’Asi, Agenzia spaziale italiana, ma certamente non solo questo.

Come Iride rappresenta tutti i colori del cielo, così anche i satelliti della futura costellazione copriranno certamente le varie bande di frequenza, dall'ottico al radar, per avere informazioni multifrequenza e multispettrali.

Ma è ovviamente solo l'inizio, come fa notare Molina che ne ha parlato sempre alla Bocconi nella stessa occasione, dato che, dopo che i satelliti saranno in orbita, inizieranno a trasmettere dati a terra e quindi ci sarà da elaborarli, sviluppare nuovo software, nuove applicazioni per l'utilizzo da parte degli utenti finali istituzionali e industriali. Si può pensare che si attiveranno altri posti di lavoro per il processamento di quei dati, specie se saremo in grado di migliorare in questo campo.

La partita è interessante, dato che possiamo pensare di avere a disposizione un monitoraggio multisensore e multitemporale: si potrà rivedere la stessa scena a distanza anche di una sola ora o forse meno, e questo vuol dire intercettare tutte le emergenze: dalla siccità agli incendi, dal risparmio idrico in agricoltura alla sorveglianza sullo smaltimento dei rifiuti e degli scarichi inquinanti e la lista è ovviamente molto lunga.