Così Kfc rivoluziona il business per raddoppiare la presenza in Italia

È a Vicenza, nel centro commerciale Palladio, il primo ristorante a gestione diretta di Kfc Italia che per la gestione di questi locali ha creato una società ad hoc “Spoon direct”. Nella primavera il via al progetto che vede come protagonista il corporate franchisee con un ruolo di leadership nei piani di sviluppo. Oltre a quello di Vicenza verrà aperto un altro locale per un investimento complessivo di 2 milioni. Più corposo il piano di investimenti per i prossimi anni: nell’arco del prossimo triennio la filiale italiana prevede 90 inaugurazioni di cui 25 saranno a gestione diretta con l’assunzione di 1.800 addetti. Il budget stanziato per i prossimi tre anni è di 90 milioni. «Questo business model consente innanzi tutto una maggiore libertà di pianificazione delle aperture: ci muoviamo con ancora maggiore rapidità e flessibilità in territori dove ancora il brand deve affermarsi o interveniamo in quelli che hanno bisogno di rilancio o sviluppo più intenso» spiega Corrado Cagnola, ad di Kfc Italia.

Per quanto riguarda i piani di sviluppo per il prossimo anno è pianificata l’apertura di 24 ristoranti di cui buona parte saranno a gestione diretta con un investimento di circa 25 milioni. Per quanto riguarda i format il 30% avrà servizio drive thru, il 30% sarà in food court di centri commerciali e il 40% nei centri cittadini. Nel medio periodo, a cinque anni, l’obiettivo è arrivare a quota 200 ristoranti rispetto gli attuali 77. «L’ingresso nel sistema di un corporate franchisee italiano nasce dalla volontà di realizzare una crescita ancora più veloce del brand e una maggiore competitività nel settore – continua Cagnola –. Da aprile stiamo mettendo in campo un piano di espansione importante, nel quale la nuova organizzazione è tutta coinvolta e che porterà a fine 2023 a superare gli 80 ristoranti in Italia. L’esperienza italiana sta diventando anche un modello per altri Paesi europei in cui il brand è presente: la formula del corporate franchising agreement consente da un lato di lavorare in grande sinergia con la corporation, che in un mercato giovane come l’Italia ha ancora tanta esperienza da darci. Dall’altro, gestendo noi direttamente una parte dei ristoranti rafforziamo ulteriormente la condivisione con i nostri franchisee degli obiettivi di sviluppo per migliorare il business model in maniera continuativa».

Per la società il 2023 terminerà con un fatturato di 143 milioni con l’aumento di un quarto rispetto sul 2022 e 21 milioni di clienti. Un trend di crescita che continuerà anche nei prossimi anni. Gli incassi attesi per il prossimo anno sono di 184 milioni di euro che nel 2025 cresceranno a 227 milioni fino ai 295 del 2026. In un clima economico non facile Cagnola non nasconde una certa preoccupazione. «Il nostro è un business anticiclico, quindi in questa fase di recessione siamo spesso, per i giovani e le famiglie, l’alternativa economicamente sostenibile del mangiare fuori casa - commenta l’ad -. Questo naturalmente ci agevola, ma non possiamo nasconderci che la situazione generale di impoverimento è uno scenario che ci preoccupa, in ogni caso».