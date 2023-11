Agri Solar Demo Farm: azienda agricola energeticamente indipendente e circolare

Attraverso l’installazione di pannelli solari, infatti, l’azienda agricola è in grado di produrre direttamente energia elettrica, che è poi utilizzata per alimentare il trattore della Farm, un New Holland T4 Electric Power, macchina 100% elettrica e in grado di migliorare le prestazioni e la qualità complessiva delle applicazioni.

I pannelli sono invece realizzati da Rem Tecè azienda specializzata nella realizzazione di impianti agrivoltaici a 4,5 metri di altezza dal suolo e pertanto in grado di creare un’ombra dinamica e controllata sul terreno e consentire il passaggio di macchinari agricoli per la coltura sotto l’impianto evitando, così, la perdita di Sau (superficie agricola utilizzata) a favore della produzione energetica.

La regìa del progetto è affidata a Hubfarm che ha scelto xFarm come partner tecnologico per il monitoraggio delle coltivazioni, il calcolo dell’impronta carbonica e idrica. Aspetti chiave per garantire aziende agricole sempre più sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.





