Così l’azienda agricola fa business con agriturismi, agriasili ed energia: attività connesse da 12 miliardi

Una vera rivoluzione per l'agricoltura. Sono le cosiddette “attività connesse” al lavoro dei campi che regolamentate per la prima volta con la legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (numero 228 del 2001) hanno in venti anni raddoppiato il proprio giro d'affari.

Si tratta in primo luogo dell'agriturismo, della vendita diretta dei prodotti aziendali, ma anche la prima trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento, della produzione di energia da fonti rinnovabili agricole (biomassa, biogas e fotovoltaico), fino alla lavorazione dei campi per conto terzi e alla sistemazione di parchi e giardini. Un complesso di attività che proprio in quanto “connesse” sono fiscalmente equiparate al reddito agricolo e in parte assoggettate ad una specifica tassazione: in media secondo le stime più accreditate, la tassazione media Irpef dell'impresa agricola non dovrebbe superare il 10%.

Un aspetto, quest'ultimo, che spiega in maniera molto più incisiva rispetto a tante ricostruzioni romantiche il recente fenomeno del ritorno dei giovani all'agricoltura. Molti di loro infatti sono impiegati proprio nelle attività connesse, nelle quali hanno visto una chance di profondo rinnovamento e diversificazione di attività agricole spesso di famiglia.

Una grande opportunità quindi che gli agricoltori italiani hanno dimostrato di saper cogliere come emerso dal seminario organizzato nei giorni scorsi a Roma dal Crea (Consiglio per le ricerche in agricoltura e l'analisi dell'economia agricola) in occasione del ventennale dalla legge di orientamento in agricoltura. Il fatturato delle attività connesse dalla loro piena attivazione che è stata nel 2005 è passato da circa 6 miliardi di euro ad oltre 12,5.

«Un dato che riteniamo tra l'altro sottostimato – ha spiegato il direttore generale del Crea, Stefano Vaccari -. Basti pensare che l'Istat attribuisce alle vendite dirette in azienda un giro d'affari di 350 milioni di euro mentre i dati informali riferiti alla vendita diretta dei mercati delle organizzazioni agricole superano abbondantemente il miliardo».