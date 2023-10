Così l’intelligenza artificiale entra anche sotto il cofano dei computer per videogiocatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima di entrare nel merito dell’intelligenza artificiale, occorre domandarsi perché acquistare un computer portatile per gamer. Stiamo parlando di macchine pesanti e molto costose che offrono prestazioni fuori dall’ordinario. Se fino a qualche anno fa questi laptop erano destinati al pubblico di nicchia dei PC-gamers, ora con le nuove potenzialità dell’AI generativa, il pubblico si allarga anche a videomaker e content creator. Essi possono sfruttare la potenza locale del loro PC per migliorare la capacità di elaborazione, traducendosi in più effetti grafici e un considerevole risparmio di tempo. Quindi, per studiare e capire queste macchine, occorre considerare l’acquisto.

La potenza dell’hardware

La prima cosa da valutare è la potenza dell’hardware: CPU, GPU e RAM. Il microprocessore gestisce le operazioni del portatile, mentre la RAM può migliorare significativamente le prestazioni di un gioco. Ad esempio, alleggerisce il carico sul disco fisso e rende la macchina multitasking, permettendo di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Nei giochi più esigenti, riduce i tempi di caricamento. Giochi con grafica di alta qualità richiedono una grande quantità di dati da elaborare. La RAM, in collaborazione con la GPU, gestisce questi dati, garantendo una rappresentazione grafica fluida e dettagliata. Infine, c’è la scheda grafica, con i due top player: Nvidia e AMD Radeon.

Monitor, hard disk e impianto audio

Altre caratteristiche da considerare, che influenzano notevolmente il prezzo di questi PC, sono il monitor, la capacità dell’hard disk e l’impianto audio. Attualmente, se non si vuole risparmiare, è consigliabile optare per un display 4K, preferibilmente su un pannello OLED. L’hard disk dovrebbe essere un SSD. Per quanto riguarda peso e batteria, bisogna accettare il fatto che queste macchine hanno un elevato consumo energetico e sono pesanti. Non ci si può aspettare grande portabilità o longevità.

Lenovo Legion Pro 7i

Da alcune settimane, stiamo testando il Lenovo Legion Pro 7i, un portatile equipaggiato con un processore Intel Core i9 di 13a generazione e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090. Si differenzia dagli altri, definendosi il primo con chip di intelligenza artificiale integrato. Il processore, denominato LA2-Q AI Chip, è supportato dall’algoritmo di apprendimento automatico Lenovo AI Engine+. La promessa è quella di garantire le massime prestazioni monitorando il comportamento e le esigenze dell’utente. In pratica, il dispositivo di Lenovo regola dinamicamente la temperatura per «ottimizzare il raffreddamento e mantenere elevata potenza con minimo rumore».



Considerando i benchmark e le recensioni delle riviste specializzate, il dispositivo ha ricevuto valutazioni positive. Abbiamo testato vari giochi, inclusi alcuni particolarmente esigenti, e il Lenovo Legion Pro 7i non ha mostrato segni di difficoltà. Le prestazioni di gioco offerte dalla GPU Nvidia sono state sorprendenti, specialmente quando il DLSS 3 è supportato in un determinato gioco. A livello hardware, il display da 16 pollici ha una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, un refresh rate di 240 Hz e una luminosità di picco di 500 nit. Con Nvidia G-Sync, l’esperienza di gioco è fluida e priva di scatti.