Così l’IoT può cambiare il mercato delle assicurazioni sanitarie

Un’opportunità nuova per le Assicurazioni.

Alla luce di questo scenario, le Assicurazioni hanno l’opportunità di innovare la propria offerta sfruttando appieno la leva della tecnologia IoT. Tre gli obiettivi possibili. Promuovendo la cultura della prevenzione e uno stile di vita sano come fattore positivo sullo stato di salute dell’assicurato, le Compagnie possono agire in primo luogo sulla riduzione dei sinistri. Hanno poi la possibilità di allargare il proprio mercato a soggetti cronici o a rischio, oggi tendenzialmente non assicurabili, personalizzando prodotti e servizi sulla base di comportamenti meglio osservabili. Infine, hanno l’opportunità di ampliare la gamma dei servizi offerti, dall'assistenza in caso di necessità al teleconsulto e, a tendere, alla telediagnosi.

Per raggiungere questi obiettivi è tuttavia necessario un nuovo business model. L’esperienza maturata dalle compagnie nel comparto Auto può senza dubbio essere utile, anche se è difficile ipotizzare lo stesso percorso in ambito Salute. Il motivo è essenzialmente legato ai diversi razionali che spingono il cliente all’adozione della tecnologia: nel caso dell’Auto, l’esigenza principale è ridurre il costo della polizza obbligatoria per mezzo della scontistica. Nel mondo Salute, tale paradigma potrebbe non funzionare: non essendo obbligatoria, l’assicurazione alla persona deve soddisfare un bisogno “latente” del cliente, la protezione della propria salute.

Come possono le Assicurazioni fare emergere questo bisogno e trasformare un mercato di offerta in mercato di domanda? Noi crediamo che esistano almeno quattro chiavi, che facendo leva sull’IoT, consentono di raggiungere lo scopo:

1. Approcciare le community esistenti che si creano intorno a dispositivi wearable (come gli utenti di smartwatch, da Apple a Garmin a Polar) o app (per esempio i corridori o i ciclisti che usano Strava o Nike Run Club), con accordi che prevedano di sviluppare proposte di copertura e servizi personalizzati in cambio della possibilità di accedere ai dati dei partecipanti.

2. Sviluppare coperture ad hoc per individui con patologie croniche, spingendo sull’adozione della tecnologia come elemento di mitigazione del rischio in termini di prevenzione e monitoraggio terapia, in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche e private.

3. Disegnare un modello “aperto” a collaborazioni e partnership, sia di natura tecnologica - per lo sviluppo di piattaforme “aperte” per la raccolta e gestione di dati che provengono da device molto diversi in termini di standard e che necessitano certificazioni ad hoc sul funzionamento - sia di natura industriale per il disegno e l’erogazione di servizi sanitari nativamente digitali.

4. Sviluppare maggiore maturità e consapevolezza in materia di gestione dati e sicurezza delle informazioni, disegnando processi e modelli pensati per ridurre al minimo i rischi da un lato di accessi non autorizzati (cybercrime) e dall’altro di utilizzi impropri o non conformi dei dati personali (per esempio a fini discriminatori).

Le compagnie hanno quindi una grande opportunità di innovare la propria offerta Salute grazie alla tecnologia, a patto di focalizzarsi sull’ascolto e analisi dei bisogni dei clienti, portando al mercato una risposta concreta a un bisogno diffuso dei clienti: essere seguito, supportato e aiutato nella gestione del proprio stato di salute, troppo spesso trascurato per mancanza di tempo e consapevolezza dei rischi.