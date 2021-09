Così l’ufficio del futuro attira gli investitori

3' di lettura

Uffici moderni, aperti sull’area circostante, invitanti per i residenti del quartieri, studiati per diventare hub di tendenza e soprattutto luogo di scambio di idee e di confronto.

Un trend che non nasce oggi dopo la pesante pandemia da Covid-19, che ha imposto nuovi spazi e distanziamenti, ma che stava germinando già grazie alla realizzazione di alcuni innovativi headquarter aziendali, fulcro di un rinnovamento anche per quartieri secondari. Oggi la scelta si impone.

«Gli uffici e il loro utilizzo cambieranno nel medio termine da luoghi di produzione a luoghi di interazione - spiega Paolo Bottelli, a capo di Kryalos -. Pertanto le caratteristiche degli uffici (dal punto di vista dell’ubicazione oltre che delle loro caratteristiche tecniche e architettoniche) dovrebbero evolversi al fine di massimizzare il coinvolgimento e la produttività dei dipendenti e stimolare il loro potenziale creativo». Tra le nuove tendenze, anche causate dagli effetti sul modo di vivere gli uffici generati dalla pandemia, la necessità di maggiori e più confortevoli spazi per socializzare e collaborare, meglio se all’aperto in giardino o in terrazze attrezzate (Cordusio, Verziere/Cavallotti, viale Regina Giovanna 27-29), ma anche il miglioramento tecnologie per partecipazione a video conference individuali e in sale riunioni per video di gruppo.

Le richieste sono sempre più frequenti anche in termini di certificazioni green (Leed, Bream, Well) per la grande attenzione attorno ai temi Esg, ma anche per parcheggi per mezzi di trasporto individuale green, e con postazione per ricariche mezzi elettrici e servizi comuni del building tipo locker per delivery, lavanderie.

Il segmento degli uffici rimane il primo per scelta di investimento. I cambiamenti nei regolamenti e nel comportamento lavorativo che si sono dovuti adottare per far fronte al pericolo di infezione, segnalano che gli immobili moderni e di ultima generazione dall’alto standing qualitativo sono in netto vantaggio rispetto a quelli anche di penultima generazione ma non riqualificati secondo i nuovi standard.