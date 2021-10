Così laurea equipollente e crediti aprono la strada per il concorso a cattedra

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Domanda. Vorrei partecipare al prossimo concorso per docenti della scuola secondaria nella classe A–21 (Geografia). Ho una laurea quadriennale in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, conseguita nel 2008, che è stata equiparata alla laurea specialistica in scienze dell'economia (ls/64). Inoltre ho conseguito nel 2015 un master di secondo livello in geografia, dove erano previsti 24 Cfu (crediti formativi universitari) nel settore M–GGR/01 (Geografia) e 24 Cfu nel settore M–GGR/02 (Geografia economico–politica). Considerata l'equipollenza della laurea quadriennale a quella specialistica indicata e al master, avrei i requisiti per partecipare al concorso, previo conseguimento dei 24 Cfu per discipline psico–pedagogiche che intendo a breve conseguire?

F.P. - Napoli

Risposta. La lettrice ha diritto di partecipare al concorso (previo conseguimento dei 24 Cfu di discipline psico–pedagogiche), in quanto è in possesso sia di una laurea equipollente alla laurea specialistica ex Dm22/2005 (cioè di una delle lauree di accesso citate nella seconda colonna della tabella A allegata al Dpr19/2016, relativa alla classe di concorso A–21, Geografia),sia degli specifici crediti nel settore scientifico disciplinare (M–GGR, di cui 24 M–GGR/01 e24 M–GGR/02), come previsto dalla quarta colonna nella nota 2.

Loading...

Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 25 ottobre.

Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti