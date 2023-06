Così il manager-coach può trattenere il talento in azienda

I dati raccolti nell'indagine ICF Global Coaching Studies raccontano infatti che il numero di coach è salito del 33% e il numero di manager che utilizzano le cosiddette coaching skills è salito del 46% negli ultimi anni

Le 3 Rivoluzioni di pensiero del leader - coach

Quando Il coaching entra nel DNA della cultura aziendale non è più solo un processo utile allo sviluppo delle persone, ma diventa una nuova grammatica della comunicazione, per certi versi rivoluzionaria.

1. La prima rivoluzione riguarda il passare dalla logica del controllo alla logica della partnership. Quando il manager indossa il cappello da coach, infatti, si pone in maniera paritaria rispetto alle sue persone, con l’obiettivo non di dare direttive e controllare che le cose vengano fatte ma in una logica di interdipendenza. Il leader agisce da partner, si mette alla pari degli altri in una relazione di coaching, dunque assertiva e di fiducia, dove ognuno ha l'opportunità ma anche il dovere di contribuire, facilitando così l’emergere delle intuizioni e delle soluzioni in una logica bottom up.

2. La seconda rivoluzione riguarda un radicale cambio di focus: dal cercare di colmare i gap alla valorizzazione delle forze. Questo significa per il leader - coach essere un “cercatore di bellezza” nell’altro, saper valorizzare l’unicità, l’eccellenza il talento specifico del singolo senza pretendere di “aggiustare” o di “migliorare” le proprie persone in quelle aree dove mancano le competenze e soprattutto le attitudini. Il leader diventa dunque un facilitatore di team in grado di riconoscere i singoli talenti e mettere insieme persone che abbiano forze complementari, creando così gruppi di lavoro dove ognuno possa esprimere al massimo il proprio potenziale.