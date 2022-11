Così la mitica stagione del fantasmatico Bancor rivive in un premio

Raramente nella storia del giornalismo uno pseudonimo ha avuto tanta fortuna; un successo editoriale senza precedenti e senza eredi. Gli interventi di Bancor furono attesi da economisti, politici e banchieri con crescente interesse, riportati dalla stampa estera, commentati all’università, dibattuti nel corso di alti consessi monetari internazionali e perfino oggetto di interrogazioni parlamentari.

Il pezzo d’esordio si intitolava «Tempesta in arrivo». Oggetto dell’analisi era proprio l’ordine monetario internazionale da cui il misterioso autore aveva tratto ispirazione per nascondere la sua identità. Egli espresse giudizi, valutazioni e previsioni sulla crisi che stava attraversando il gold exchange standard che gli assicurarono una meritata fama: meno di tre mesi dopo, il presidente Usa Richard Nixon dichiarò l’inconvertibilità del dollaro in oro e il sistema sancito 27 anni prima a Bretton Woods si sgretolò. L’editorialista non si limitò a descrivere la malattia, ma si spinse a formulare la terapia per uscirne. In una temperie burrascosa, ben oltre le pur gravi vicende monetarie internazionali, per tre anni egli continuò a indagare una realtà complessa proponendo possibili soluzioni agli intricati problemi con cui la società italiana era chiamata a confrontarsi.

Allora, come oggi, il futuro era avvolto nella nebbia. L’incertezza generava un senso di angoscia, che era particolarmente acuto in Italia. Nel triennio 1971-73 – il triennio di Bancor – il Paese era sconvolto da una terribile ondata di violenza terroristica, attraversato da scioperi e rivendicazioni sindacali che seguivano la follia del “salario variabile indipendente”, la libertà d’impresa era minacciata, i rapimenti a fini estorsivi sempre più frequenti, i conti pubblici cominciavano a deteriorarsi, i fenomeni di corruzione iniziavano a diffondersi a vari livelli, lo shock petrolifero aveva travolto l’intero Occidente, alla stagnazione produttiva con alta disoccupazione si accompagnava l’inflazione a due cifre. C’era il fondato timore di una possibile regressione democratica tale da porre a repentaglio la stessa sopravvivenza delle nostre istituzioni repubblicane e del sistema di libertà ripristinato dopo la guerra, con il ritorno a uno Stato autoritario. Eppure noi cittadini italiani avemmo l’intelligenza e trovammo la forza di venire fuori da una situazione estremamente complessa.

Parecchi anni dopo l’ultimo intervento di Bancor si scoprì che gli autori degli articoli erano Guido Carli, mio nonno, e Eugenio Scalfari. Mesi fa, mettendo ordine negli archivi di famiglia, mi è capitata in mano la raccolta degli articoli di Bancor, con una dedica: «Bancor a Bancor. Eugenio a Guido, con grande affetto». È stato in quel momento che è nata l’idea di istituire il Premio Bancor, per recuperare lo spirito che sta dietro una parola tanto ricca di suggestioni. Confrontando il periodo attuale con quello in cui il mondo si apprestava a uscire dalla guerra e con quello terribile degli anni Settanta, Bancor, nella sua duplice accezione, mitica moneta e firma leggendaria, rappresenta un significativo esempio circa l’approccio che è necessario tenere nei periodi burrascosi.

Giovedì 24 novembre, alla presenza dei vertici delle autorità monetarie del Paese, l’Associazione Guido Carli, con il patrocinio di Banca Ifis, conferirà il riconoscimento a una personalità di rilievo mondiale nell’ambito dell’economia: Lord Mervyn King, che interverrà sul tema «The Great Repricing: Central Banks and the World Economy». Sulla scia segnata da Bancor, l’intento è dare vita a una riflessione sui problemi che stiamo attraversando, da cui possa ricavarsi una bussola utile per tracciare una rotta che ci conduca fuori del labirinto: ogni epoca presenta le proprie difficoltà, ma la storia insegna che, confidando nella razionalità e nell’ingegno dell’uomo, è sempre possibile trovare la strada per superare gli ostacoli.