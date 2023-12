Mortadella, la rivincita del salume italiano più amato

Business in crescita anche in Italia

La Mortadella vale un giro d’affari complessivo di oltre 780 milioni e le vendite in Italia a fine giugno sono cresciute del 5,2% a volume e del +15,6% a valore su base annua (dati Circana). «Crescita ben superiore del totale mercato salumi che registra nello stesso periodo un +1,4% a volume e un +8,8% a valore – notano dal Consorzio –. Meglio ancora per la Bologna Igp con le vendite in Gdo che sono cresciute dell’8% a volume e del +18,1% a valore, decisamente in controtendenza rispetto a quelle della media dei salumi tutelati, che a volume hanno perso lo 0,8%».

Il successo è anche dovuto al prezzo più basso (comunque cresciuto del 10%, secondo NielsenIq) rispetto alla media dei salumi: in tempo di inflazione diventa una componente cruciale nella scelta delle famiglie. «Siamo orgogliosi delle performance di quest’anno, in controtendenza con la battuta d’arresto nella crescita dei prodotti mass-market in Europa, confermata dal basso trend di crescita della salumeria», ha commentato Guido Veroni, presidente del Consorzio di tutela Mortadella Bologna Igp.

Ricette con meno grassi e carne italiana

Proprio la Veroni Spa, big da 140 milioni di fatturato, è stata acquisita a giugno dall’americana SugarCreek. Però l’azienda – che è nel Guinness dei primati per la mortadella più grande del mondo – oltreoceano c’era da tempo, dove era già diventata leader nei preaffettati grazie ad un impianto avviato in New Jersey.

Felsineo rimane invece saldamente con le radici nel bolognese (a Zola Predosa) e da sempre è specializzata in mortadella: la produce in diverse ricette, Igp e non, per i propri brand e per le private label. Solo nel 2017 è nata la linea “salumi veg” sull’onda del successo dei prodotti plant based: sta andando bene, ma il suo fatturato si ferma a 4,5 milioni contro i 55 totalizzati dal gruppo nel 2022.