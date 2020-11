«Così muoviamo fluidi e generiamo conoscenze per l’industria 4.0»

Tra le innovazioni introdotte anche quella della sensoristica ottica applicata alla fluidodinamica: «Sensori che “guardano” i fluidi e raccolgono dati che poi vengono elaborati da algoritmi», spiega Andreis. Così è possibile monitorare in ogni fase del processo le caratteristiche del fluido, e generare allarmi nel momento in cui queste si discostano da quelle di progetto.

Fuid-o-Tech oggi è immersa in un ecosistema ispirato ai concetti dell’open-innovation: lavora a stretto contatto con università, centri di ricerca e startup. «Solo sette anni fa – racconta Andreis – le competenze richieste nel nostro campo erano prettamente meccaniche. In pochi anni abbiamo trasformato l’azienda, introducendo nuove figure professionali nell’ambito dell’elettronica e del digitale. In questi comparti abbiamo continuato ad assumere anche nel 2020, nonostante l’emergenza».

Tra le aree più promettenti per ulteriori sviluppi futuri, l’azienda sta lavorando a sistemi di infusione intelligenti per dispositivi medici, sia per uso ospedaliero che domiciliare. Ma anche a soluzioni remote per impianti a idrogeno installati in contesti stazionari, come per esempio le stazioni 5G.

L’azienda ha il suo quartier generale a Corsico, alle porte di Milano, e sedi in Usa, Giappone e Cina. Impiega nel mondo 300 dipendenti. L’esercizio 2019 si è chiuso con un fatturato di 107,5 milioni di euro, generato per l’82% con l’export.