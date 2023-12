Così nacque la «Domenica»: un contributo al cambiamento editoriale e culturale italiano

Una scelta allora controcorrente, che altri quotidiani hanno poi seguito e che ha fatto bene anche alle vendite: molti abbonati (eravamo arrivati ad averne 180mila) che ricevevano il giornale durante la settimana in ufficio ne compravano comunque un’altra copia la domenica in edicola per ritagliarsi a casa qualche momento di sana e originale lettura.

La formula di giornale “completo”, pur con un’attenzione particolare al dato economico, si rivelava quindi una formula vincente.

Posso dire che abbiamo anticipato i tempi. E trovo significativo che vent’anni dopo, nel 2002, il premio Nobel per l’economia sia stato assegnato a Daniel Kahneman, uno psicologo israeliano, che ha allargato la teoria economica a tutte le dimensioni umane spiegando come le scelte delle persone non derivino solo dalla razionalità, ma abbiano un ruolo importante anche le intuizioni, le emozioni, i giudizi soggettivi.

In questa prospettiva la dimensione culturale del Sole in quegli anni completava quell’economia comportamentale che lo stesso Kahnemann avrebbe poi portato in primo piano.

La «Domenica» aveva così aperto una strada, tracciato un percorso: è stata importante da quegli anni in poi, sarà ancora più importante nei prossimi quando si faranno più forti le sirene degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale. Sarà importante per approfondire sempre di più la missione che dagli anni 70 è stata affidata al Sole 24 Ore: quella di essere non solo uno strumento di informazione serio ed affidabile, ma anche un quotidiano, con tutte le iniziative collegate, espressione dell’intero sistema economico, con la capacità di cogliere i segni dei tempi e di sollecitare l’attenzione di tutti i protagonisti della società.