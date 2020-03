«Così nasce il polo delle batterie intelligenti» La coordinatrice del team di lavoro del Politecnico Torino, unica realtà italiana inserita nel programma di ricerca europeo Battery 2030 Plus, illustra i piani su nuovi materiali, sistemi autoriparanti e celle dotate di sensori di Filomena Greco

Il laboratorio all'interno del Politecnico di Torino dove lavora il gruppo coordinato da Silvia Bodoardo

3' di lettura

Un team di15 persone coordinato da Silvia Bodoardo, esperta in sistemi elettrochimici di accumulo dell’energia, con tre strutturate e un gruppo di dottorandi e assegnisti. È l’Electrochemistry Group del Disat al Politecnico di Torino, il centro di ricerca universitario più avanzato in Italia sul fronte delle batterie. «Il mercato dell’elettrico sta fiorendo, l’automotive rappresenta il driver perché servono batterie altamente performanti con volumi piccoli, questa la sfida industriale» sottolinea Silvia Bodoardo, e aggiunge: «Europa e Italia non andranno al traino dell’Asia, lo sforzo che si sta facendo è di puntare sull’innovazione per maturare un vantaggio tecnologico».

L’Europa dunque si è messa in marcia sul tema della mobilità elettrica. Quale il contributo del Politecnico in questa fase?

In realtà Europa e Italia vantano una leadership nel settore del powertrain elettrico in ambito industrial, si pensi a realtà come l’Ansaldo di Genova. Siamo invece indietro nella produzione delle batterie, in capo a Cina, Corea e Giappone per il 95%. Questo aspetto è sì uno svantaggio ma allo stesso tempo una grandissima opportunità, c’è una mancanza e bisogna investire su questo. Anche LG e Samsung stanno investendo in Europa.

Europa e Italia sono destinate ad andare al traino dei paesi asiatici?

L’idea è di non rincorrere l’Asia, per questo l’Europa ha investito a tutto tondo, partendo dalla ricerca di base per arrivare a quella applicata e all’industria. Battery 2030+ è il programma europeo dedicato alla ricerca di base in ambito elettronico arrivato alla sua seconda fase, con l’obiettivo di attivare una grande innovazione nel mondo delle batterie. Il Politecnico di Torino è l’unica realtà italiana finora coinvolta.