Così le nostre Pmi potranno ripartire bene

Per quanto potranno essere sostanziose le misure di sostegno, comunque non saranno sufficienti per una ripartenza sostenibile nel tempo. Occorrerà che le Pmi italiane e la nostra imprenditoria dispongano dei mezzi per porsi in posizione di vantaggio nell’interpretare un futuro per primi. Futuro che è ancora non prevedibile ma che sarà comunque diverso da quello che abbiamo lasciato a fine febbraio. Quadrivio Group ha condotto un’indagine su un campione di Pmi italiane di vari settori da cui emerge che gli imprenditori percepiscono l’opportunità e l’urgenza di uscire dalla crisi proponendo nuovi prodotti, attaccando nuovi mercati, adottando nuove formule imprenditoriali e nuovi modelli di business. Gli imprenditori sono consapevoli che i livelli di sottocapitalizzazione delle imprese e l’urgenza di destinare il credito e la cassa a tamponare le criticità contingenti non consentono di cogliere tali opportunità in tempo.

Le misure di sostegno finanziario, oltre a essere insufficienti ad azzerare le implicazioni economiche e di business derivanti da settimane o mesi di perdita di fatturato, comunque portano in dote la necessità di gravare i bilanci con passività significative, dato che comunque si tratta di contrarre debito che, per quanto garantito e il cui servizio è poco oneroso, comunque dovrà essere rimborsato.

Il sistema delle Pmi italiane potrebbe “levereggiare” meglio queste misure straordinarie, insufficienti ma comunque onerose per il sistema Paese, se a esse si accompagnasse un programma di incentivazione per portare dal mercato capitali da destinare alla capitalizzazione/ricapitalizzazione delle imprese. Questo programma dovrebbe essere indirizzato a promuovere investimenti da soggetti privati italiani ed internazionali, come il private equity, e istituzionali, destinati agi investimenti necessari per cogliere le opportunità di business del dopo crisi. Tale programma consisterebbe nell’azzerare gli oneri fiscali per gli imprenditori che cedono quote delle loro aziende all’ingresso di nuovi capitali e nel mettere a disposizione benefici fiscali condizionati per gli investitori. L’incremento di leva finanziaria renderà ancora più efficace la maggiore capitalizzazione messa a disposizione.

Managing partner Quadrivio Industry 4.0 Fund;

Presidente Giovani imprenditori di Confindustria