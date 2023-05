Così Nvidia è diventato il primo produttore di chip da un trilione di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una decina di mesi fa lo scenario era desolante. Il mercato del gaming era in contrazione, gli investimenti delle aziende nei data center si sgonfiavano, seguendo dinamiche di tassi e inflazione. Un mix letale per Nvidia, colosso dei chip di memoria con una storia ultra-trentennale nella Silicon Valley dei miracoli. Il titolo, a Wall Street, batteva un crollo dopo l’altro, e in pochi mesi la capitalizzazione di mercato scivolava attorno ai 300 miliardi di dollari, bruciando oltre metà del suo valore...