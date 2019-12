Così i pagamenti digitali trasformeranno il mondo delle banche Il cambiamento passerà per la capacità di fornire un’esperienza di servizio completa per il cliente, di sfruttare maggiormente l’insieme delle informazioni relative alla propria clientela (big data) e di aumentare il livello di innovazione digitale di Antonio Vella *

L’economia spiegata dal nano: i pagamenti elettronici

Una data, fin qui passata inosservata, potrebbe segnare la storia delle banche italiane. È il 12 agosto 2016, giorno di nascita della legge 170. Con essa il Governo si impegna a recepire due normative europee sui pagamenti digitali, la direttiva Ue 2015/2366 e il regolamento 2015/751 (nell’articolo allegato il dettaglio delle norme). Gli esperti del ramo definiscono quel che arriva da Bruxelles con l’acronimo PSD2, Payment service directive. Di che si tratta? Di una vera rivoluzione che coinvolgerà tutta la filiera dei pagamenti elettronici e i relativi protagonisti, le banche su tutti. Perché sancisce ufficialmente l’ingresso di nuovi soggetti non bancari nel comparto.

Il contesto: la crescita della moneta digitale

I nuovi competitors degli istituti di credito si posizioneranno su un settore ad alti margini di incremento. I dati più recenti sulle abitudini di spesa nazionale mostrano come i new digital payments - cioè quelli effettuati attraverso e-commerce, ePayment, tecnologia Mobile, Mobile POS e sistemi di pagamento contactless - presentano livelli di aumento annuo significativamente più alti dei classici sistemi di pagamento digitale (il 21% annuo contro l'11%), anche se rappresentano ancora una piccola porzione del totale.

Attraverso la direttiva UE 2015/2366, il regolatore europeo si pone l’obiettivo di riconoscere e inquadrare in un sistema armonizzato di regole, valido per tutti i Paesi europei, una serie di attori che popolano il panorama del sistema dei pagamenti, pur non essendo al momento inquadrati (e regolamentati) dalla normativa. L’entrata in vigore è prevista per il 13 gennaio 2018 (data ultima imposta ai Paesi europei) e, anche in assenza di specifiche tecniche che l’EBA (European Banking Authority) pubblicherà nel periodo 2017 – 2018, evidenzia già adesso potenziali effetti dirompenti sul mercato.

Due tipologie di nuovi attori sul mercato

Nello specifico, la direttiva introduce e disciplina due nuove tipologie di attori:

1. I Payment Initiation Service Providers (PISP), che si frappongono tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online, avviando il pagamento a favore di un terzo beneficiario. Il pagatore potrà quindi disporre un pagamento online mediante addebito diretto sul proprio conto corrente.

2. Gli Account Information Service Providers (AISP), che consentono a chi paga di ottenere, grazie ad una piattaforma unica, un’informativa completa su tutti i propri conti di pagamento, anche se intrattenuti in diverse Banche. Gli AISP tuttavia non potranno utilizzare i dati del cliente o effettuare l’accesso ai relativi conti di pagamento per scopi diversi da quelli previsti dal servizio.

Gli impatti sul sistema bancario: minacce e opportunità

La conseguenza di tutto questo appare chiara. La regolamentazione di queste due tipologie di “attori” attuata dalla PSD 2 introduce la nascita di nuovi schemi di pagamento, in grado di mettere a rischio la posizione degli attori storici del mercato: gli Istituti Bancari. In attesa che l’EBA (European Banking Authority) dettagli maggiormente le modalità applicative, sono ad oggi individuabili per le Banche tre tipi d'impatto: