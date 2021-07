Così la pandemia ha trasformato la fiera in una piattaforma

Con la libertà del nostro essere creativi, abbiamo potuto avvolgere in un sensazionale velo di emozioni il significato tecnico di fiera: “Convegno abituale di venditori e compratori, che si distingue dal mercato per la sua maggior durata e per lo sviluppo che vi ha il commercio all'ingrosso” (Vocabolario Treccani della lingua italiana). Questa era per noi la fiera, senza dubbio: business dal vivo esaltato da emozioni dal vivo che si realizza in un arco di tempo predeterminato.

Ne eravamo convinti, prima della pandemia. Non potevamo certo seriamente considerare l’evenienza che un giorno le fiere, improvvisamente, si sarebbero fermate e che fino a chissà quando l’uso degli spazi fisici delle fiere sarebbe stato autorizzato solo in condizioni di distanziamento sociale. Non potevamo immaginare come l’impatto sull’intero sistema delle imprese di un fenomeno storico come quello di una pandemia avrebbe imposto abitudini completamente diverse al modo di relazionarsi fra venditori e compratori. Ma è successo. E ci troviamo proprio nel mezzo. Da qui vediamo superata la fase più difficile e stiamo incominciando ad ipotizzare cosa avverrà alla riapertura.

Usciti dall’emergenza risponderemo allo stesso modo alla domanda “cosa è la fiera?”. In questo momento il settore eventi e fiere è nel pieno della ricerca di diverse qualità rispetto a quell’essere emozionante e a quell’essere business che solo fino a poco tempo fa consideravamo punti di riferimento eterni. Nei mesi recenti, in cui il sistema fieristico italiano ha subito il più grosso colpo dal dopoguerra, ci siamo dedicati a sperimentare nuovi modelli di business, nuove forme di comunicazione e abbiamo avuto l’occasione di guardare il mondo delle expo in modo totalmente diverso.

Abbiamo sperimentato nuovi significati per le esperienze dal vivo attraverso l’ibridazione fra digitale e fisico in modi che erano impensabili. Abbiamo realizzato strumenti di simulazione delle dinamiche fieristiche, fortemente determinati a trovare soluzioni capaci di virtualizzare efficacemente delle esperienze che, come alla fine abbiamo capito, per loro stessa natura non possono essere completamente virtualizzate. In questo esercizio abbiamo inventato paradigmi estremamente interessanti, che sappiamo ci accompagneranno per molto tempo dopo la riapertura delle fiere. Uno su tutti: la fiera è una piattaforma, così come Linkedin è una piattaforma, cosi come Amazon è una piattaforma.

Ovvero la Fiera è un territorio, in caso specifico sia fisico che online, nel quale si realizzano scambi fra due lati opposti che operano nello stesso mercato. Da un lato il network degli espositori/venditori, che ha delle dinamiche di relazione al proprio interno, e dal lato opposto il network dei visitatori/compratori che vive anche esso di dinamiche interne. La piattaforma lavora per sviluppare in modo indipendente i due network e contemporaneamente usa le dinamiche che ne emergono per incrociare le relazioni fra i due lati, generando volume di business ed espansione di entrambi i network (il numero dei visitatori cresce al crescere della qualità e del numero di espositori, e viceversa).