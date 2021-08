Così Pechino adesso regolamenta anche la privacy dei cinesi

2' di lettura

Il Comitato centrale del Congresso nazionale del Popolo l’ha messa in cima alla lista delle priorità da risolvere nella sessione estiva per poter chiudere in bellezza la saga in tre atti della difesa della sicurezza dei dati sensibili. È l’attesissimo provvedimento sulla privacy attivato nell’ottobre scorso e arrivato alla terza lettura, che tutelerà i dati personali dei cittadini cinesi sulla scia – è proprio così, l’esempio è quello - della GDPR (General Data Protection Regulation) europea varata quattro anni fa anch’essa dopo lunga gestazione.

I passi già fatti dal Governo

Solo che la Cina, Paese a guida fortemente centralizzata nonché prima al mondo per sviluppo di Internet, si è già dotata di una Cybersecurity law (dal 1° giugno 2017) e, dal prossimo 1° settembre, di una Data security law.

Loading...

La prima è l’architrave dei poteri della CAC (Cybersecurity authority of China), il cane da guardia che da mesi sta bacchettando le Big Tech cinesi, dentro e fuori dal Paese, colpevoli di gestire una massa enorme di dati digitali, la seconda mette i paletti ai flussi di dati sensibili sviluppati in Cina e in uscita – anche solo potenziale - dai confini.

Tra le reti e i dati, ci sono le persone e i loro dati sensibili ai quali - conferma un report allegato al testo - i leader del Comitato centrale, in testa il chairman Li Zhanshu e il suo vice Wang Chen (il “padre” della Security law di Hong Kong, un funzionario sanzionato per questo dagli americani) danno molta importanza.

Uno spettro ampio di dati

Razza, appartenenza etnica, religione, dati biometrici e finanziari e relativi alla vicenda personale di ogni cittadino sono considerati dati sensibili, in una gamma più ampia di quella europea.