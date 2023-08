Così Photoshop è entrato nell’era dell’intelligenza artificiale generativa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Bella questa foto delle vacanze in Trentino, con un po' di neve, l'austerità di alti alberi a incorniciare il panorama. Ma non sarebbe più bella con un cerbiatto che ci guarda sul sentiero? Anzi, ora che lo guardo meglio anche quel cielo grigio non è il massimo. Sarebbe meglio un cielo azzurro… Pochi clic e il desiderio è realtà. Potenza dell'intelligenza artificiale, integrata nello strumento Riempimento Generativo di Adobe Photoshop, che abbiamo provato proprio in questo esempio.

È una delle prime applicazioni pratiche, in un prodotto famoso e di ampio utilizzo, per l'intelligenza artificiale generativa. Ci ha permesso in pochi minuti e senza esperienza di Photoshop di fare qualcosa che avrebbero richiesto ore a qualcuno con un minimo di esperienza.

Chiunque adesso può fare fotoritocco professionale e in una frazione del tempo: è il primo pensiero che viene dopo poco tempo di utilizzo.

In sostanza Riempimento Generativo è una funzione, ora disponibile in Photoshop Beta, che consente di manipolare le immagini in modo non distruttivo (su diversi strati). Permette di aggiungere, estendere o rimuovere contenuti dalle immagini. Photoshop si deve collegare al cloud per usare lo strumento, che quindi può essere più lento se la connessione è meno buona.

È possibile ad esempio generare oggetti selezionando un’area dell’immagine e descrivendo cosa aggiungere o sostituire tramite una richiesta testuale, da scrivere in un'apposita barra; per ora solo in inglese. Abbiamo scritto “deer” (cervo) e lo strumento, dopo circa 30 secondi, ce l'ha piazzato nel posto desiderato; ci dà anche alcune varianti di cervo da selezionare.

La cosa più sorprendente, nel nostro test, è che abbiamo selezionato tutta la parte superiore dell'immagine, prendendo – per forza di cose – non solo il cielo ma anche le cime degli alberi. Abbiamo scritto “blue sky” ed ecco un cielo azzurro, lasciando inalterati gli alberi. L'intelligenza artificiale ha saputo cambiare solo il cielo.

Allo stesso modo, si può generare uno sfondo nuovo per il soggetto dell’immagine. Oppure con la funzione di estensione delle immagini, l’area di lavoro dell’immagine può essere estesa selezionando l’area vuota e applicando il Riempimento Generativo senza alcuna richiesta testuale. Ultima possibilità: rimuovere oggetti dall’immagine, lasciando che l’intelligenza artificiale generativa si occupi di eliminare l’oggetto selezionato. Alcuni fotografi professionisti cominciano a fare così ritocchi di foto di matrimonio, ad esempio, per rimuovere una sedia, un vaso che non sta bene nella foto. “Qualche giorno fa ho usato questo sistema per togliere una panchina in una foto in chiesa. Photoshop ha completato in automatico i disegni sul pavimento che stavano dietro la panchina”, spiega Yulia B., fotografa professionista internazionale.

Noi abbiamo selezionato un masso e cliccato invio e lo strumento l'ha rimosso (ha capito da solo cosa fare), ma ci ha dato anche opzioni da sfogliare con un clic: ha proposto di inserire ad esempio una casetta di montagna, dove però la prospettiva era sbagliata.

Non sempre il risultato è realistico, anche se si può riprovare per trovare l'opzione migliore; ma Adobe consiglia di migliorare ancora il risultato applicando in un secondo momento i classici – manuali – strumenti di Photoshop. Qui torna utile la mano esperta di un professionista. Come confermano tutti gli studi, l'intelligenza artificiale può sostituire attività manuali ma il massimo vantaggio si ottiene nel lavoro combinato uomo-macchina.