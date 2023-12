Così la piccola Singapore fa (da sola) il 15% del fatturato di Nvidia

Ascolta la versione audio dell'articolo

È la perla economica del Sud-est Asiatico, nonostante un’estensione territoriale esigua e poco più di 5 milioni di abitanti. Ma Singapore è anche la nuova El Dorado di Nvidia. O almeno questo emerge da un documento depositato presso la Sec nei giorni scorsi, che attesta come circa il 15% (2,7 miliardi di dollari) delle entrate di Nvidia per il trimestre terminato a ottobre siano arrivate proprio da Singapore. I ricavi della società californiana, provenienti dalla città-Stato nel terzo trimestre sono aumentati del 404,1% rispetto ai 562 milioni di dollari di ricavi registrati nello stesso periodo di un anno fa. Un risultato superiore alla crescita complessiva dei ricavi di Nvidia (+205,5% rispetto a un anno fa).

Quarto posto globale

Singapore, con le sue dimensioni da città, nei ricavi di Nvidia per il terzo trimestre di quest’anno è dietro solo a Stati Uniti (34,77%), Taiwan (23,91%) e Cina (22,24%). E la ragione è tutta da ricercare nel numero di data center presenti sul territorio. Perché è proprio sui chip destinati ai data center che si è concentrata la spesa del trimestre. Lo stesso documento depositato presso la Sec, infatti, ha rivelato che l’80% delle vendite di Nvidia nel terzo trimestre è da assegnare al segmento dei data center. Mentre giochi, settore automotive e altri costituiscono il resto.

I data center a Singapore

Singapore, in fatto di data center, è un hub assolutamente strategico per il Sud-est asiatico. I numeri più recenti raccontano di 86 data center nel Paese, gestiti da 41 fornitori. Il data center più grande è Google: Lok Yang 1, con una potenza totale di 80 megawatt.

Nel gennaio 2022, nel piccolo Stato asiatico è stata revocata una moratoria emessa nel 2019 che sospendeva temporaneamente la concessione di terreni per l’utilizzo dei data center e cercava di moderare la crescita degli stessi. E a luglio di quest’anno sono stati concessi nuovi diritti per quattro nuove strutture (una di proprietà di Microsoft).

Uno Stato digitale

Dietro questi numeri c’è una realtà digitale con pochi outsider. Singapore è di fatto uno Stato assolutamente digitale, dove la tecnologia ha già conquistato ogni settore, e il cloud computing è parte integrante di ogni processo. Secondo un rapporto di Cushman e Wakefield, la città-Stato è terza a livello globale (e prima nella regione Asia-Pacifico) in termini di mercato dei data center. La Virginia e Portland, negli Stati Uniti, sono al primo posto a pari merito, mentre Hong Kong è al quarto posto. «La domanda di data center a Singapore rimarrà elevata con la rapida crescita di app digitali, eCommerce, Internet delle cose, intelligenza artificiale, commercio di criptovalute, attività blockchain, giochi online, ecc. Anche la digitalizzazione del lavoro e delle imprese ha contribuito alla domanda di spazio per i data center», ha affermato in un rapporto la International Trade Administration.